Клеточные компоненты иммунной системы

Хотя некоторые антигены (АГ) могут непосредственно стимулировать иммунный ответ, Т-клеточно-зависимый приобретенный иммунный ответ обычно требует присутствия АГ-презентирующих клеток (АПК), которые представляют пептиды АГ в комплексе с молекулами МНС (главного комплекса гистосовместимости).

Внутриклеточные антигены (например, вирусы) могут быть преобразованы и представлены рецептором CD8 Т-лимфоцитов любыми ядерными клетками, поскольку все они несут на своей поверхности молекулы МНС I класса. С помощью кодирующих их белков, которые вмешиваются в данный процесс, некоторые вирусы (например, цитомегаловирус) избегают уничтожения.

Внеклеточные антигены (например, из многих бактерий), подвергшиеся фагоцитозу или эндоцитозу, могут быть переработаны в пептиды и образовывать комплексы с поверхностными молекулами ГКГ класса II на профессиональных AПК, которые специализируются на представлении антигенов CD4 Т-хелперам (Th). Следующие клетки конститутивно экспрессируют молекулы ГКГ класса II и, следовательно, действуют как профессиональные AПК:

Дендритные клетки

Моноциты

Макрофаги

В-клетки

Дендритные клетки присутствуют в коже (клетки Лангерганса), лимфоузлах и в тканях всего организма. Дендритные клетки в коже – пограничные АПК, они захватывают АГ, доставляют его в локальные лимфоузлы, где активируют Т-лимфоциты.

Фолликулярные дендритные клетки представляют собой отдельную линию (клетки другого типа, чем обычные дендритные клетки), не экспрессируют молекулы ГКГ класса II и, следовательно, не представляют антиген для Th-клеток. Они не фагоцитируют, но содержат рецепторы к кристаллизирующемуся фрагменту (Fc) иммуноглобулина (Ig) G и комплементу, что позволяет им связываться с иммунными комплексами и представлять их В-лимфоцитам зародышевых центров вторичных лимфоидных органов.

Моноциты в кровотоке являются предшественниками тканевых макрофагов. Моноциты мигрируют в ткани, где в течение приблизительно 8 часов они развиваются в макрофаги. Это развитие происходит под влиянием макрофагального колониестимулирующего фактора (М-КСФ), который секретируется различными типами клеток (например, эндотелиальными клетками, фибробластами). В местах заражения активированные Т-клетки секретируют цитокины (например, гамма-интерферон [ИФН-гамма]), которые индуцируют выработку фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, тем самым предотвращая их выход.

Макрофаги - это фагоцитирующие клетки, присутствующие в тканях всего организма. В зависимости от получаемых сигналов активации макрофаги могут изменять профили экспрессии своих генов и превращаться в поляризованные подтипы M1 или M2 (см. таблицу Подтипы макрофагов). М1, «классически активированные», провоспалительные макрофаги стимулируются цитокинами, такими как ИФН-гамма, и различными микробными компонентами (например, липополисахаридами). Альтернативно активированные противовоспалительные М2-макрофаги стимулируются преимущественно цитокинами, такими как ИЛ-4 и ИЛ-13. M1-макрофаги имеют сильный микробицидный эффект, стимулируют Th1-ответ и секретируют провоспалительные цитокины (например, ФНО-альфа), в то время как M2-макрофаги секретируют иммуносупрессивные цитокины (например, ИЛ-10, трансформирующий фактор роста бета [ТФР-бета]), которые важны в купировании воспаления и стимуляции ремоделирования тканей. M2-макрофаги также могут способствовать фиброзу, продуцируя такие профибротические факторы, как TGF-бета.

Основная функция В-клеток- превращаться в плазматические клетки, которые вырабатывают и секретируют антитела.