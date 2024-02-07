Клеточные компоненты иммунной системы

Иммунная система состоит из клеточных и молекулярных компонентов, которые работают совместно с целью уничтожения антигенов. (См. также Обзор иммунной системы (Overview of the Immune System)).
Антиген-презентирующие клетки
Хотя некоторые антигены (АГ) могут непосредственно стимулировать иммунный ответ, Т-клеточно-зависимый приобретенный иммунный ответ обычно требует присутствия АГ-презентирующих клеток (АПК), которые представляют пептиды АГ в комплексе с молекулами МНС (главного комплекса гистосовместимости).
Внутриклеточные антигены (например, вирусы) могут быть преобразованы и представлены рецептором CD8 Т-лимфоцитов любыми ядерными клетками, поскольку все они несут на своей поверхности молекулы МНС I класса. С помощью кодирующих их белков, которые вмешиваются в данный процесс, некоторые вирусы (например, цитомегаловирус) избегают уничтожения.
Внеклеточные антигены (например, из многих бактерий), подвергшиеся фагоцитозу или эндоцитозу, могут быть переработаны в пептиды и образовывать комплексы с поверхностными молекулами ГКГ класса II на профессиональных AПК, которые специализируются на представлении антигенов CD4 Т-хелперам (Th). Следующие клетки конститутивно экспрессируют молекулы ГКГ класса II и, следовательно, действуют как профессиональные AПК:
Дендритные клетки
Моноциты
Макрофаги
Дендритные клетки присутствуют в коже (клетки Лангерганса), лимфоузлах и в тканях всего организма. Дендритные клетки в коже – пограничные АПК, они захватывают АГ, доставляют его в локальные лимфоузлы, где активируют Т-лимфоциты.
Фолликулярные дендритные клетки представляют собой отдельную линию (клетки другого типа, чем обычные дендритные клетки), не экспрессируют молекулы ГКГ класса II и, следовательно, не представляют антиген для Th-клеток. Они не фагоцитируют, но содержат рецепторы к кристаллизирующемуся фрагменту (Fc) иммуноглобулина (Ig) G и комплементу, что позволяет им связываться с иммунными комплексами и представлять их В-лимфоцитам зародышевых центров вторичных лимфоидных органов.
Моноциты в кровотоке являются предшественниками тканевых макрофагов. Моноциты мигрируют в ткани, где в течение приблизительно 8 часов они развиваются в макрофаги. Это развитие происходит под влиянием макрофагального колониестимулирующего фактора (М-КСФ), который секретируется различными типами клеток (например, эндотелиальными клетками, фибробластами). В местах заражения активированные Т-клетки секретируют цитокины (например, гамма-интерферон [ИФН-гамма]), которые индуцируют выработку фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, тем самым предотвращая их выход.
Макрофаги - это фагоцитирующие клетки, присутствующие в тканях всего организма. В зависимости от получаемых сигналов активации макрофаги могут изменять профили экспрессии своих генов и превращаться в поляризованные подтипы M1 или M2 (см. таблицу Подтипы макрофагов). М1, «классически активированные», провоспалительные макрофаги стимулируются цитокинами, такими как ИФН-гамма, и различными микробными компонентами (например, липополисахаридами). Альтернативно активированные противовоспалительные М2-макрофаги стимулируются преимущественно цитокинами, такими как ИЛ-4 и ИЛ-13. M1-макрофаги имеют сильный микробицидный эффект, стимулируют Th1-ответ и секретируют провоспалительные цитокины (например, ФНО-альфа), в то время как M2-макрофаги секретируют иммуносупрессивные цитокины (например, ИЛ-10, трансформирующий фактор роста бета [ТФР-бета]), которые важны в купировании воспаления и стимуляции ремоделирования тканей. M2-макрофаги также могут способствовать фиброзу, продуцируя такие профибротические факторы, как TGF-бета.
Основная функция В-клеток- превращаться в плазматические клетки, которые вырабатывают и секретируют антитела.
Подтипы макрофагов
Характеристики
M1
М2
Примеры активирующего агента
Липополисахарид
ИФН-гамма (цитокин, продуцируемый TH1-клетками)
ИЛ-4 и ИЛ-13 (цитокины, продуцируемые Th2-клетками)
Примеры цитокинов, продуцируемых
Провоспалительные цитокины (например, ФНО-альфа)
Иммуносупрессивные цитокины (например, ИЛ-10, ТФР-бета)
Другие функции
Запуск ответов TH1
Выраженное микробицидное действие
Устранение воспаления
Запуск ремоделирования ткани
ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ТФР = трансформирующий фактор роста; клетки Тх1 = Т-хелперы 1 типа; клетки Тх2 = Т-хелперы 2 типа; ФНО = фактор некроза опухоли.
Лимфоциты
2-мя важнейшими типами лимфоцитов являются:
В-лимфоциты (которые созревают в костном мозге)
Т-лимфоциты (которые созревают в тимусе)
Основные типы лимфоцитов не различаются с точки зрения морфологии, но имеют разные иммунные функции. Они отличаются друг от друга АГ-специфическими поверхностными рецепторами и другими молекулами клеточной поверхности, называемыми кластерами дифференцировки (CD), которые присутствуют или отсутствуют в определенном клеточном подтипе. Было идентифицировано более 300 CD, многих из которых нет в лимфоцитах, но они находятся в других клетках иммунной системы. CD-молекулы участвуют в клеточной адгезии, клеточной передаче сигналов, в качестве рецепторов Fc-области иммуноглобулинов, в качестве рецепторов для компонентов системы комплемента и других процессах. (Для получения дополнительной информации о молекулах CD см. веб-сайт Human Cell Differentiation Molecules (Молекулы дифференциации клеток человека). Каждый лимфоцит распознает специфический антиген через В-клеточные рецепторы на поверхности клетки (BCR, трансмембранные антитела) или T-клеточные рецепторы (TCR).
В-клетки
Составляют от 5 до 15% всех лимфоцитов крови; также присутствуют в костном мозге, селезенке, лимфоузлах, на слизистой оболочке лимфоидных тканей.
В-клетки могут представлять антиген Т-клеткам и выделять цитокины, но их основной функцией является трансформация в плазматические клетки, производящие и секретирующие антитела.
Больные с В-клеточными иммунодефицитами (например, Х-связанная агаммаглобулинемия) особенно восприимчивы к рецидивирующим бактериальным инфекциям.
После случайной перестройки вариабельной области иммуноглобулина (Ig), разнообразных и объединенных генов, кодирующих вариабельную область антитела, В-клетки коллективно обладают потенциалом распознавать почти неограниченное количество уникальных антигенов. Перегруппировка генов последовательно происходит во время развития В-лимфоцитов в красном костном мозге. Процесс начинается с направленной стволовой клетки, которая проходит стадии про-В- и пре-В-лимфоцитов, и завершается образованием незрелого В-лимфоцита. На этом этапе любые клетки, которые взаимодействуют с аутоантигеном (аутоиммунные клетки), удаляются из популяции незрелых В-клеток посредством инактивации (анергии) или апоптоза, тем самым обеспечивая иммунную толерантность. Неудаленные В-лимфоциты (то есть, взаимодействовавшие не с собственными АГ организма) могут продолжить развитие до стадии зрелого молодого В-лимфоцита, покинуть красный костный мозг и переместиться в периферические лимфоидные органы, где может произойти их встреча с АГ.
Их ответ на антигенпроисходит в 2 этапа:
Первичный иммунный ответ: когда зрелые молодые В-лимфоциты впервые сталкиваются с АГ, эти клетки претерпевают бласт-трансформацию, клональную пролиферацию и дифференцировку в клетки памяти, которые отреагируют на такой же АГ в будущем, или в зрелые АТ-продуцирующие плазмоциты. До продукции АТ существует латентный период в несколько дней. Первоначально продуцируется только IgM. После этого с помощью Т-клеток В-клетки могут дополнительно перестроить свои гены, отвечающие за синтез Ig и подвергнуться переключению класса для производства антигенспецифических IgG, IgA или IgE. Таким образом, при первом воздействии реакция протекает медленно и изначально обеспечивает ограниченную иммунную защиту.
Вторичный (анамнестический или бустерный) иммунный ответ: когда B-клетки памяти и Тх-клетки повторно подвергаются воздействию антигена, B-клетки памяти быстро пролиферируют, дифференцируются в зрелые плазматические клетки и быстро вырабатывают большое количество антител (в основном IgG из-за переключения класса, индуцированного Т-клетками). Эти антитела также имеет более высокую аффинность связывания с антигеном из-за мутации в генах, кодирующих вариабельные участки антител. АТ поступают в кровь и другие ткани, где могут взаимодействовать с АГ. Таким образом, после повторной встречи с АГ иммунный ответ более быстрый и эффективный.
Т-клетки
Источником развития Т-клеток являются стволовые клетки костного мозга, которые мигрируют в тимус, где происходит процесс строгой селекции. Существует 3 основных типа Т-лимфоцитов:
Хелперные
Регуляторные (супрессоры)
Цитотоксические
При селекции тимуса Т-клетки, которые реагируют на аутоантиген, представленный собственными молекулами ГКГ (или сильно реагируют на собственные молекулыГКГ независимо от представленного антигена), элиминируются путем апоптоза, что ограничивает вероятность аутоиммуных реакций. Остаются только Т-лимфоциты, опознающие чужеродный АГ, связанный с молекулами МНС собственного организма; они покидают тимус, выходят в периферическую кровь и лимфоидные ткани.
Более зрелые Т-лимфоциты экспрессируют CD4 или CD8, а также АГ-связывающие lg-подобные рецепторы, называемые Т-клеточными рецепторами (РТК). Существует 2 типа РТК:
Альфа-бета РТК: состоят из РТК альфа- и бета-цепей; присутствуют на большинстве Т-лимфоцитов
Гамма-дельта РТК: состоит из гамма- и дельта-цепей РТК; присутствует в незначительной популяции Т-клеток
Гены, кодирующие РТК, как и гены Ig, перестраиваются; в результате этого достигается определенная специфичность и аффинность к АГ. Большинство Т-клеток (с альфа-бета-РТК) распознают пептид антигенного происхождения, отображаемый вместе с молекулой ГКГ антигенпрезентирующей клетки. Т-клетки с гамма-дельта РТК напрямую распознают белковый антиген или распознают липидный антиген, представленный ГКГ-подобной молекулой, называемой CD1. Число специфичных связей Т-клеток практически безгранично.
Чтобы альфа-бета Т-клетки активировались, РТК должны вступить в контакт с антигеном ГКТС (см. рисунок Двухсигнальная модель активации Т-клеток). Костимулирующие вспомогательные молекулы также должны взаимодействовать (например, CD28 на Т-клетке взаимодействует с CD80 и CD86 на антигенпрезентирующей клетке); в противном случае Т-клетка, подвергшаяся воздействию антигена, становится неактивной или погибает в результате апоптоза. Некоторые вспомогательные молекулы (например, CTLA-4 [цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген 4] на Т-клетке, взаимодействующий также с CD80 и CD86 на антигенпрезентирующей клетке, PD-1 [белок запрограммированной клеточной смерти 1] на Т-клетке, который взаимодействует с PD-L1 [лиганд белка запрограммированной клеточной смерти 1] на антигенпрезентирующей клетке) ингибируют предварительно активированные Т-клетки и, таким образом, ослабляют иммунный ответ.
Такие молекулы, как CTLA-4 и PD-1, и их лиганды, называются контрольными точками, поскольку они подают сигнал о прекращении активации Т-лимфоцитов. Таким образом, раковые клетки, которые экспрессируют молекулы контрольных точек, могут быть защищены от иммунной системы путем ограничения активности опухолеспецифических Т-клеток.
Моноклональные антитела, которые нацелены на молекулы контрольных точек как Т-клеток, так и опухолевых клеток (так называемые ингибиторы контрольных точек – см. таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов) используются для предотвращения подавления противоопухолевых иммунных реакций и эффективного лечения некоторых резистентных до настоящего времени типов раковых заболеваний и усиления противоопухолевого ответа. Однако, поскольку молекулы контрольных точек также участвуют в предотвращении других типов иммунного ответа (таких как самостоятельные аутоиммунные реакции), ингибиторы контрольных точек могут вызывать тяжелые иммунные воспалительные и аутоиммунные реакции (как системные, так и органоспецифические) или усугублять аутоиммунные нарушения.
Полиморфизм гена CTLA-4 ассоциирован с некоторыми аутоиммунными патологиями, в том числе, с болезнью Грейвса и сахарным диабетом 1 типа.
Модель двух сигналов для активации Т-лимфоцитов
Альфа (α) и бета (β) цепи Т-клеточного рецептора (РТК) связываются с комплексом антиген (АГ)-главный комплекс гистосовместимости (МНС) на поверхности антиген-презентирующей клетки (АПК), и рецептор CD4 или CD8 вступает во взаимодействие с МНС. Оба эти действия через дополнительные цепи CD3 стимулируют Т-лимфоциты (1-й сигнал). Тем не менее, без 2-го сигнала (сочетанная активация) Т-лимфоцит останется анергичным или толерантным к АГ.
РТК структурно гомологичен рецептору В-клеток; α и β (или гамма [γ] и дельта [δ]) цепи содержат постоянную (C) и вариабельную (V) области. (1) = 1-й сигнал; (2) = 2-й сигнал.
Т-Хелперными (TH) клетками обычно являются CD4, но могут быть и CD8. Они дифференцируются из TH0-клеток в одни из следующих:
TH1-клетки: В общем TH1-клетки способствуют клеточно-опосредованному иммунитету посредством цитотоксических Т-лимфоцитов и макрофагов, таким образом играя особую роль в защите против внутриклеточных патогенов (например, вирусов). Они также могут способствовать выработке некоторых классов АТ.
TH2-клетки: TH2-клетки особенно активно способствуют выработке АТ В-лимфоцитами (гуморальный иммунитет), таким образом, участвуя в ответах на определенные внеклеточные патогены (например, бактерии, паразиты).
TH17-клетки: TH17-клетки способствуют развитию тканевого воспаления.
Тфх-клетки (T-фолликулярные хелперы): Тфх-клетки способствуют развитию В-клеточного ответа в герминальных центрах вторичных лимфоидных тканей
Каждый тип клеток секретирует определенные цитокины (см. таблицу Функции Т-лимфоцитов [Functions of T Cells]). Имеются различные общие схемы продукции цитокинов, которые и определяют для TH-клеточные функциональные фенотипы. В зависимости от стимулирующего патогена, TH1 и TH2-клетки способны до определенного уровня регулировать в сторону понижения функциональную активность друг друга, что приводит к доминированию TH1- или TH2-ответа.
Любые Т-клетки, которые могут распознавать пептиды, полученные из аутоантигенов, обычно элиминируются во время развития Т-клеток в тимусе. Если такие Т-клетки не удаляются, они потенциально могут развиться в аутоиммунные Th1-, Th2- или Th17-клетки, которые могут стимулировать развитие аутоиммунного заболевания.
Функции Т-клеток
Тип
Выделяемые вещества
Основная функция
Th1
ИФН-гамма
ИЛ-2
Лимфотоксин
Стимулирует реакции макрофагов и цитотоксических Т-лимфоцитов
Th2
ИЛ-4
ИЛ-5
ИЛ-6
ИЛ-10
ИЛ-13
Стимулирует выработку антител В-лимфоцитами
TH17
ИЛ-17
ИЛ-21
ИЛ-22
Стимулирует воспалительные реакции
Тфк
ИЛ-4
ИЛ-10
ИЛ-21
Помогает В-клеткам герминативного центра
Тс
Перфорин
Гранзимы
FasL
Цитокины*
Уничтожение инфицированных клеток
Регуляторные
ТРФ-бета
ИЛ-10
ИЛ-35
Подавляет иммунную реакцию
Активированные ЕКК
ИЛ-4
ИФН-гамма
Может участвовать в регуляции иммунных реакций
* На основе аналогичной продукции цитокинов клетками TH1, TH2 и TH17 Tc может быть подразделен на Tc1, Tc2 и Tc17.
FasL = Fas-лиганд; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ЕКК = естественная клетка-киллер; TC = цитотоксический Т-лимфоцит; ТФР = трансформирующий фактор роста; TH = хелперный Т-лимфоцит.
Различие между разными типами TH-клетками клинически достоверно. Например, TH1-ответ преобладает при туберкулоидной лепре, а TH2-ответ – при лепроматозной лепре. Ответ Th1-типа характерен для некоторых аутоиммунных заболеваний (например, 1 типа сахарного диабета, рассеянного склероза). Ответ Th2 способствует выработке IgE и развитию аллергических заболеваний, а также помогает B-клеткам вырабатывать аутоантитела при некоторых аутоиммунных заболеваниях (например, болезни Грейвса, миастении). TH17-клетки через свою роль в воспалительном процессе принимают участие в аутоиммунных заболеваниях, таких как псориаз и ревматоидный артрит (РА). Для больных с иммунодефицитными состояниями характерны дефективные TH17-клетки (например, синдром гипер IgE [Job]), такие больные наиболее восприимчивы к инфекциям, вызванным Candida albicans и Staphylococcus aureus.
Регуляторные (супрессорные) Т (Treg)-клетки опосредуют супрессию иммунных ответов и обычно экспрессируют фактор транскрипции Foxр3. Они представляют собой функциональные подгруппы Т-клеток CD4 или CD8:
Природные регуляторные Т-клетки развиваются в тимусе
Индуцированные регуляторные Т-клетки (Treg) развиваются из обычных Т-клеток при контакте с антигеном на периферии
Регуляторные Т-клетки секретируют цитокины с иммуносупрессивными свойствами (например, трансформирующий фактор роста [TФР]-бета и интерлейкин [ИЛ]-10), истощают запасы иммуностимулирующего интерлейкина-2 (ИЛ-2) путем экспрессии высоких уровней компонента CD25 рецептора ИЛ-2 или подавляют иммунный ответ с помощью механизмов, которые требуют межклеточного контакта и включают молекулы клеточной поверхности (например, CTLA-4). Основная роль Treg-клеток заключается в предотвращении чрезмерного иммунного ответа, способствуя разрешению воспаления и ограничивая аллергическую и аутоиммунную активность. У больных с функциональными мутациями в Foxp3 развиваются аутоиммунная патология, синдром ИПЭХ (синдром иммунодисрегуляции, полиэндокринопатии, энтеропатии, связанный с Х-хромосомой).
Цитотоксические Т-лимфоциты обычно являются CD8, но могут быть и CD4. Oни необходимы для уничтожения внутриклеточных патогенов, в частности, вирусов. TC-клетки участвуют в реакции отторжения трансплантата.
TC-клетки проходят 3 стадии развития:
Клетка-предшественник, которая при соответствующей стимуляции, может дифференцироваться в TC-клетку
Дифференцированная клетка-эффектор, способная уничтожать мишени
Клетка памяти, находящаяся в покое (уже не стимулированная), но готовая выполнять эффекторную функцию после повторной стимуляции оригинальным сочетанием антиген-МНС
Полностью активированные Tс клетки, подобно натуральным киллерам (НК), способны уничтожать инфицированную клетку-мишень, индуцируя апоптоз.
Tc-клетки могут секретировать цитокины и, как к Th-клетки, по способу выработки цитокинов подразделены на типы Tc1, Tc2, и Tc17.
TC клетки могут быть:
Сингенными клетками: генерируются в ответ на собственные (аутологичные) клетки, ГКГ которых представляет пептиды, полученные в результате вирусной инфекции или попадания других чужеродных белков.
Аллогенными клетками: произведенными в ответ на клетки, экспрессирующие чужеродные продукты МНС (например, при органных трансплантациях, когда молекулы донорского МНС отличаются от МНС реципиента)
Некоторые TC-клетки могут направленно распознавать чужеродные МНС (прямой путь); другие могут распознавать фрагменты чужеродного МНС, представленные собственными молекулами МНС реципиента трансплантата (непрямой путь).
Естественные Т-клетки-киллеры (ЕТК) составляют отдельный субтип Т-клеток. Активированные ЕТК-клетки секретируют ИЛ-4 и гамма-интерферон и могут содействовать регуляции иммунного ответа. ЕТК-клетки отличаются от ЕК-клеток фенотипом и некоторыми функциями.
Тучные клетки
Тучные клетки присутствуют в тканях слизистой оболочки и соединительной ткани по всему телу и функционально сходны с базофилами, которые циркулируют в крови.
У тучных клеток слизистых оболочек гранулы содержат триптазу и хондроитина сульфат, а если клетка локализована в соединительной ткани, то в ее гранулах содержатся триптаза, химаза и гепарин. Выделяя эти медиаторы, тучные клетки играют ключевую роль в формировании защитного острого воспалительного ответа. Базофилы и тучные клетки являются источником реакций гиперчувствительности I типа, связанных с атопической аллергией. У них есть рецепторы с высоким сродством к IgE, называемые Fc-эпсилон RI (FcεRI). Дегрануляция может быть запущена перекрестным связыванием IgE-рецепторов или анафилотоксинами, фрагментами системы комплемента СЗа и С5а.
Естественные клетки-киллеры (ЕКК)
Типичные естественные клетки-киллеры (ЕК-клетки) относятся к категории клеток, совместно именуемых врожденными лимфоидными клетками (которые также включают в себя ВЛК1, ВЛК2 и ВЛК3). ЕК-клетки составляют от 5 до 15% мононуклеарных клеток периферической крови и имеют круглое ядро и зернистую цитоплазму. Они индуцируют апоптоз в зараженных или аномальных клетках с помощью ряда путей. Как и другие врожденные лимфоидные клетки, у них отсутствуют антигенспецифические рецепторы; однако некоторые NK-клетки обладают определенной формой иммунологической памяти.
Наиболее характерными поверхностными маркерами ЕКК являются CD2, CD3-, CD4-, CD8, CD16 (рецептор для IgG-Fc), CD56.
Типичные ЕК-клетки считаются важным фактором, отвечающим за контроль появления в организме опухолей. ЕКК экспрессируют как активирующие, так и ингибиторные рецепторы. Активирующие рецепторы на ЕК-клетках распознают множество лигандов клеток-мишеней (например, цепь А [MICA] и цепь В [MICB] молекулы МНС класса I) Ингибирующие рецепторы на NK-клетках распознают молекулы МНС I класса. ЕКК уничтожают свои мишени только при отсутствии сильного сигнала ингибиторных рецепторов. Наличие молекул МНС класса I (в норме экспрессированных на ядросодержащих клетках) на клетках предотвращает их разрушение; а отсутствие указывает на инфицирование клетки каким-то вирусом, ингибирующим экспрессию МНС, или на утрату экспрессии МНС клеткой под влиянием рака.
ЕКК также секретируют некоторые цитокины (например, ИФН-гамма, ИЛ-1, ФНО-альфа); они являются основным источником ИФН-гамма. Секретируя ИФН-гамма, NK-клетки могут оказывать влияние на приобретенную иммунную систему, способствуя дифференцировке Т-хелперов 1-го типа (TH1) и ингибируя Т-хелперы 2-го типа (TH2).
Больные с дефицитом ЕКК (например, с некоторыми формами тяжелых комбинированных иммунодефицитов) особенно чувствительны к герпесвирусным инфекциям и инфекций, вызванных вирусом папилломы человека, в то время как избыток NK-клеток может способствовать развитию аутоиммунного заболевания.
Полиморфноядерные лейкоциты
Полиморфноядерные лейкоциты также называются гранулоцитами, т к их цитоплазма содержит гранулы и они включают:
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Полиморфно-ядерные лекоциты циркулируют в крови и имеют сегментированные ядра.
Нейтрофилы
Нейтрофилы составляют 40-70% от общего числа циркулирующих белых кровяных телец; они являются первой линией защиты от инфекции. У зрелых нейтрофилов полупериод существования составляет от 2 до 3 дней.
Во время острого воспалительного ответа (например, на инфекцию), нейтрофилы, привлеченные хемотаксическими факторами, используют молекулы адгезии на эндотелии кровеносных сосудов, чтобы покинуть кровоток и проникнуть в ткани. Их цель – фагоцитировать и разрушить патогенные факторы. Микроорганизмы уничтожаются в том случае, когда фагоциты продуцируют литические ферменты и активные формы кислорода (например, супероксид, гипохлористая кислота) или запускают высвобождение содержимого гранул (например, дефензины, протеазы, повышающие проницаемость тканей бактерицидные протеины, лактоферрин и лизоцимы). Также высвобождаются ДНК и гистоны, которые вместе с содержимым гранул, таким как, например, эластаза, образуют в окружающих тканях волокнистые структуры, так называемые нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ); эти структуры способствуют уничтожению бактерий и направленной активности ферментов.
При иммунодефицитах, влияющих на способность фагоцитов убивать патогенные микроорганизмы (например, при хронической гранулематозной болезни) особенно часто развиваются хронические бактериальные и грибковые инфекции.
Эозинофилы
Эозинофилы составляют до 5% от циркулирующих белых кровяных телец.
Они нацелены на организмы, слишком крупные для поглощения. Эозинофилы уничтожают путем секреции токсичных веществ (например, реактивных соединений кислорода, аналогичных тем, которые вырабатываются в нейтрофилах), главного основного белка (который токсичен для паразитов), эозинофильных катионных белков и некоторых ферментов.
Циркулирующие эозинофилы, количество которых увеличивается в ответ на инвазивные паразитарные инфекции, некоторые виды рака и как часть аллергической реакции, также являются основным источником медиаторов воспаления (например, простагландинов, лейкотриенов, фактора активации тромбоцитов, многих цитокинов).
Базофилы
Базофилы составляют < 5% циркулирующих лейкоцитов. Базофилы имеют некоторые общие характеристики с тучными клетками, хотя эти два типа клеток имеют разные линии происхождения. И те и другие клетки имеют высокоаффинные рецепторы для IgE, которые называют Fc-эпсилон RI (FcεRI). Когда эти клетки сталкиваются с определенным АГ, этот АГ перекрестно связывает соседние бивалентные молекулы IgE, связанные с клеточными рецепторами, что вызывает дегрануляцию клеток с высвобождением готовых медиаторов воспаления (например, гистамина, фактора активации тромбоцитов) и образованием новых медиаторов (например, лейкотриенов, простагландинов, тромбоксанов).