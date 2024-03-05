Острый панкреатит

Лечение тяжелого острого панкреатита и осложнений включает в себя

Лечение в отделении интенсивной терапии (ОИТ)

Энтеральное питание предпочтительнее парентерального

Антибиотики для лечения экстрапанкреатических инфекций и инфицированного некроза

Некрэктомия (удаление некротических тканей) при инфицированном некрозе

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) при остром панкреатите и сопутствующем остром холангите

Дренирование псевдокист

Лечение больных с тяжелыми формами острого панкреатита и его осложнений должно быть индивидуализировано с использованием мултидисциплинарного подхода включающего терапевта, эндоскописта, интервенционного радиолога и хирурга. Пациенты с тяжелым острым панкреатитом должны тщательно наблюдаться в первые 24-48 часов в палате интенсивной терапии. Пациенты с ухудшением состояния или распространенными местными осложнениями, требующими вмешательства, должны быть транспортированы в медицинские центры, специализирующиеся на заболеваниях поджелудочной железы (если таковые имеются).

Пациентам с тяжелой формой острого панкреатита, возможно, потребуется перевод на искусственную нутритивную поддержку, хотя оптимальное время ее начала и продолжительность пока не ясны. Руководство 2013 года АКГ (ACG) рекомендует использовать энтеральное питание и давать парентеральное питание только в том случае, если энтеральный путь недоступен, не переносится или не соответствует потребностям в калориях. Энтеральный путь является предпочтительным, поскольку

Помогает поддерживать барьер слизистой оболочки кишечника

Предотвращает кишечную атрофию, которая может возникнуть при длительном покое кишечника (и помогает предотвратить транслокацию бактерий, которая может стать пусковым фактором развития панкреатического некроза)

Позволяет избежать риска инфицирования центрального внутривенного катетера

Дешевле

Назоеюнальный зонд, размещенный за пределами связки Трейтца, может помочь избежать стимуляции желудочной фазы пищеварительного процесса; данная процедура требует рентгенологического или эндоскопического контроля. Если нельзя поставить назоеюнальный зонд, следует назначить питание с использованием назогастрального зонда. В обоих случаях пациенты должны находится в вертикальном положении, чтобы уменьшить риск аспирации. В рекомендациях ACG отмечено, что назогастральное и назоеюнальное питание сопоставимы по эффективности и безопасности.

Согласно руководству АКГ от 2013 года и Американской гастроэнтерологической ассоциации от 2018 года в руководстве по первичному лечению острого панкреатита профилактическое применение антибиотиков у пациентов с острым панкреатитом не рекомендуется независимо от типа и тяжести заболевания. Однако антибиотики следует назначить, если у пациентов развивается внепанкреатическая инфекция (например, холангит, пневмония, септицемия, инфекция мочевыводящих путей) или инфицированный панкреонекроз.

У пациентов с признаками ухудшения состояния (например, лихорадка, гипотензия, тахикардия, изменение психического состояния, увеличение количества лейкоцитов) или у тех, у кого не наблюдается улучшения после 7–10 дней госпитализации, следует подозревать инфекцию (панкреатическую или экстрапанкреатическую). Большинство инфекций при некрозе поджелудочной железы являются моноинфекциями бактерий из просвета кишечника. Наиболее распространенными микроорганизмами являются грамотрицательные бактерии; грамположительные бактерии и грибы встречаются редко. У пациентов с инфицированным некрозом, рекомендуются антибиотики которые обладают известным свойством проникать в зону панкреонекроза: карбапенемы, фторхинолоны и метронидазол.

Для некрэктомии (удаления инфицированных тканей), минимально инвазивный подход предпочтительнее, чем открытый хирургический доступ, и должен быть предпринят на начальном этапе. В руководстве от 2013 года Американской коллегией гастроэнтерологов рекомендуется отложить дренирование инфицированного некроза (рентгенологическим, эндоскопическим или хирургическим путем) предпочтительно на срок > 4 недель у стабильных пациентов для обеспечения ликвификации содержимого и развития фиброзной капсулы вокруг зоны некроза (инкапсуляция некроза).

У более 80% пациентов с желчнокаменным панкреатитом камни проходят спонтанно и им не требуется проведение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Пациентам с острым панкреатитом и сопутствующим острым холангитом как можно раньше должна быть проведена ЭРХПГ. Пациентам с желчнокаменным панкреатитом средней тяжести, состояние которых самопроизвольно улучшилось, должна быть проведена холецистэктомия перед выпиской для предотвращения повторных атак.

Псевдокисты, размеры которых нарастают в динамике, имеющие признаки инфицирования или кровотечения, угрожающие разрывом, должны быть дренированы. Выбор вида дренирования при чрескожной, хирургической или эндоскопический ультразвуковой цистогастростомии зависит от локализации псевдокисты и статуса пациента.