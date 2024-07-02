Абсцессы брюшной полости подразделяют на интраперитонеальные, ретроперитонеальные и висцеральные (см. таблицу Интраабдоминальные абсцессы [Intra-Abdominal Abscesses]).

Во многих случаях абсцессы брюшной полости развиваются после перфорации полого органа или аденокарциномы толстой кишки. Также абсцессы могут быть следствием распространения инфекции или воспаления при таких состояниях, как аппендицит, дивертикулит, болезнь Крона, панкреатит, воспалительная болезнь органов малого таза и любых заболеваний, сопровождающихся разлитым перитонитом.

Абдоминальные операции, особенно связанные с пищеварительным или желчевыводящим трактом, являются значительным фактором риска: брюшина может быть инфицирована во время или после операции в результате такого осложнения, как несостоятельность анастомоза. При травматических повреждениях брюшной полости, особенно при разрывах и гематомах печени, поджелудочной железы, селезенки и кишечника, могут развиться абсцессы, независимо от того, проводилось ли оперативное лечение или нет.

Микроорганизмы, вызывающие инфекцию, как правило, входят в состав кишечной микрофлоры и представляют смесь анаэробных и аэробных бактерий. Наиболее часто выделяемыми возбудителями являются