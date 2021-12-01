Деформации и дистрофии ногтей

При синдроме Пламмера-Винсона (выросты слизистой оболочки в просвет пищевода, вызванные тяжелым нелеченным дефицитом железа) у 50% пациентов наблюдаются койлонихии (вогнутые, ложкообразные ногти).

Синдром желтых ногтей – редко встречающееся состояние, характеризующееся медленно растущими, утолщенными и искривленными желтыми ногтями. Это состояние обычно возникает у пациентов с лимфостазом и/или хроническими респираторными заболеваниями. Хронические бронхиальные инфекции присутствуют примерно в половине зарегистрированных случаев.

Изменения по типу половинчатых ногтей (ногти Линдсея) отмечаются обычно при почечной недостаточности; проксимальная половина ногтя приобретает белое окрашивание, в то время как дистальная половина розовая или красновато-коричневая. Половинчатые ногти встречаются у 20-50% пациентов с хроническим заболеванием почек; однако об этой аномалии ногтя сообщалось и при различных других хронических заболеваниях, включая болезнь Крона, цирроз печени, пеллагру и болезнь Кавасаки. Такая аномалия встречается и у здоровых людей (1).

Ногти Терри характеризуются белизной примерно 80% ногтевого ложа с дистальной полосой коричневого или розового цвета размером от 0,5 до 3,0 мм. Ногти Терри часто связывают с циррозом, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом у взрослых. Дифференцировка с половинчатыми ногтями (ногти Линдсей) может быть сложной (1).

Белые ногти отмечаются при циррозе печени, однако дистальная треть может оставаться более розовой. Ногти интенсивно белого цвета, также называемые ногтями Терри, могут присутствовать у пациентов с хронической печеночной или почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или диабетом. Ногти Терри являются разновидностью лейконихии; аномалия наблюдается не в самом ногте, а в ногтевом ложе, в результате чего ноготь кажется белым. Ногти Терри отличаются тем, что почти вся ногтевая пластина матово-белого цвета, а ногтевая лунка не видна. Присутствует тонкая полоса нормального розового цвета на ногтевом ложе у дистального края ногтя. Появление "махровых" ногтей иногда является частью нормального старения (1).

На ногтевой пластине образовываются борозды Бо-Рейля в виде горизонтальных волн, что обусловлено временным замедлением роста ногтя – это в свою очередь происходит вследствие инфекции, травмы или системных заболеваний, или во время цикла химиотерапии. Онихомадезис тоже возникает в результате временной задержки роста ногтевого матрикса и отличается от линий Бо-Рейля тем, что затрагивает всю толщину ногтя, приводя к проксимальному отделению ногтевой пластины от ногтевого ложа. Онихомадез чаще всего возникает спустя несколько месяцев после энтеровирусного везикулярного стоматита, но может развиваться и после других вирусных инфекций. Ногти, пораженные линиями Бо-Рейля или онихомадезисом, со временем восстанавливают нормальный рост.