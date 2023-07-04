Обзор контрацепции (Overview of Contraception)

Решение о начале, предотвращении или прерывании беременности может зависеть от многих факторов, включая личные, медицинские, семейные и социально-экономические факторы.
Контрацепция может использоваться людьми для временного предотвращения беременности или для обеспечения постоянной контрацепции (стерилизации). Аборт (прерывание беременности) может рассматриваться, когда контрацепция не удалась или не использовалась, или когда во время беременности возникают проблемы.
В Соединенных Штатах лицами, применяющими контрацепцию, чаще всего используются такие методы (1):
Оральные контрацептивы [ОК]: 21%
Постоянная женская контрацепция (стерилизация): 28%
Мужские презервативы: 13%
Постоянная мужская контрацепция: 9%
Внутриматочные средства (ВМС): 13%
Прерванный половой акт: 6%
Инъекции прогестина: 3%
Противозачаточные кольца или пластыри: 2%
Подкожные прогестиновые импланты: 3%
Методы распознавания плодности (периодическое воздержание): 3%
«Женские» барьерные методы контрацепции: < 1%
(См. таблицу Сравнение распространенных методов контрацепции [Comparison of Common Contraceptive Methods]).
Частота наступления беременности, как правило, выше в течение первого года использования метода контрацепции и снижается в последующие годы, поскольку пользователи лучше осваиваются с методом. Кроме того, с возрастом фертильность женщин значительно снижается. Для сравнения, у фертильных пар, пытающихся зачать ребенка, частота наступления беременности составляет около 85% после 1 года без использования методов контрацепции.
В первый год использования, частота наступления беременности с типичным использованием такова:
< 1% для методов, которые не требуют участия пользователя (ВМС, подкожный имплантат с прогестином, стерилизация)
6–9% (приблизительно) для гормональных контрацептивов, которые требуют вовлечения пользователя, но не связаны с коитусом (эстроген-прогестиновые ОК, трансдермальные пластыри или вагинальные кольца; только прогестиновые ОК; инъекция прогестина)
> 10% для методов, связанных с коитусом (например, презервативы, диафрагмы, методы определения фертильности, спермициды, абстиненция)
Несмотря на более высокую частоту наступления беременности, связанную с использованием презервативов, презервативы (в основном латексные и синтетические презервативы) обладают высокой защитой от передачи инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ. Презервативы должны использоваться как часть практики безопасного секса, даже когда пациент использует другой метод контрацепции.
Если происходит незащищенный секс, экстренная контрацепция может помочь предотвратить нежелательную беременность. Экстренная посткоитальная контрацепция не должна применяться в качестве регулярного метода контрацепции.
Сравнение распространенных методов контрацепции
Тип
Частота наступления беременности в первый год использования с идеальным использованием
Частота наступления беременности в первый год использования с типичным использованием
Процент женщин с продолжительностью использования 1 год
Требования к использованию
Некоторые недостатки
Гормональный
0,3%
9%
67%
Таблетки принимаются ежедневно
Таблетки, содержащие только прогестины: принимаются в одно и то же время каждый день
Могут появляться вздутие живота, болезненность молочных желез, тошнота, головная боль
Комбинированные эстроген-прогестиновые ОК: повышенный риск венозной тромбоэмболии
ОК, содержащие только прогестин: нерегулярное кровотечение
Трансдермальный пластырь (эстроген, прогестин)
0,3%
9%
67%
Еженедельное применение и удаление
Те же, что и для ОК
Местное раздражение
Вагинальное кольцо (эстроген, прогестин)
0,3%
9%
67%
Ежемесячное применение (вводится вагинально) и удаление
Те же, что и для ОК
Инъекции прогестина (например, депо-медроксипрогестерона ацетат)
0,2%
6%
56%
Инъекции каждые 3 месяца
Аменорея, нерегулярные кровотечения, увеличение веса, головная боль, изменения настроения
0,05%
0,05%
84%
Имплантация проводится каждые 3 года (некоторые данные подтверждают, что овуляция подавляется до 5 лет)
Аменорея, нерегулярные кровотечения, головная боль, увеличение веса
Внутриматочные средства (ВМС), высвобождающие левоноргестрел
0,4% (3-летняя ВМС: 13,5 мг), 0,2% (5-летняя ВМС: 19,5 мг) или 0,2–0,6% (8-летняя ВМС: 52 мг)
То же, что при идеальном использовании
78–80%
Устанавливается на 3, 5 или 8 лет (в зависимости от типа)
Спонтанное выпадение, перфорация матки (редко)
Нерегулярные кровотечения, аменорея
Перикоитальный
Презерватив наружный (мужской) *
2%
18%
43%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Аллрегическая реакция
Презерватив внутренний (женский) *
5%
21%
41%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Аллрегическая реакция
Диафрагма со спермицидами
6%
12%
57%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Может быть введена за 2 часа до полового акта
Должен быть оставлен на месте ≥ 6 часов (и ≤ 24 часов) после полового акта
Иногда, раздражение влагалища
Увеличение числа случаев инфекций мочевыводящих путей (ИМП)
Шеечный колпачок, используется в сочетании со спермицидом
10–13%
18% (выше среди рожавших женщин)
Не используется
Используется при каждом эпизоде полового акта
Может быть введен за 15–40 часов до полового акта
Необходимо оставить во влагалище на ≥ 6 часов (и ≤ 48 часов) после полового контакта
Возможны вагинальное раздражение или изъязвление, если не извлекать > 48 часов
7%
14%
—
Применяется в течение 1 часа перед каждым эпизодом полового акта
Вульвовагинальное жжение, зуд, инфекция мочевых путей и молочница
(содержащая спермициды с замедленным высвобождением)
9% (для нерожавших женщин)
20% для рожавших женщин
12% для нерожавших женщин
24% для рожавших женщин
36%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Может быть введен за 24 часа до полового акта
Должна оставаться на месте в течение ≥ 6 часов после полового акта (должно сохраняться в общей сложности ≤ 30 часов после введения)
Аллергические реакции, сухость или раздражение влагалища
Только спермицид
18%
28%
—
Должен быть помещен во влагалище по крайней мере за 10–30 минут и не более чем за 1 час до каждого эпизода полового акта
Поскольку эффективность метода ограничена, он часто используется с другими барьерными методами
Жжение во влагалище, раздражение, сыпь, увеличение частоты инфекций мочевых путей
Другое
Медное ВМС (внутриматочный контрацептив, содержащий медь, см. ВМС)
0,6%
То же, что при идеальном использовании
78–80%
Введение каждые 10 лет
Спонтанное выпадение, перфорация матки (редко)
Увеличивают менструальную кровопотерю, тазовые боли
Методы распознавания плодности (периодическое воздержание)
4% или выше, в зависимости от метода
24%
47%
Обучение, усилие и множество шагов необходимы для более эффективных методов
Системных или значительных побочных эффектов не выявлено
Прерванный половой акт
4%
22%
46%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Требуется пособничество партнера
Постоянная контрацепция (стерилизация)
0,5%
То же, что при идеальном использовании
100%
Необходимость проведения процедуры (как правило, выполняется в операционной комнате)
Необратимое прогрессирование
0,15%
То же, что при идеальном использовании
100%
Необходимо проведение процедуры (выполняется в кабинете) с использованием местного анестетика
Необратимое прогрессирование
*Презервативы, в основном латексные и синтетические, защищают обоих партнеров от заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.
Н/И = не используется
Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed. 3. New York, Humana Press, 2020. doi:10.1007/978-3-030-46391-5
Общие справочные материалы
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): National Center for Health Statistics: Current Contraceptive Status Among Women Aged 15–49: United States, 2017–2019. NCHS Data Brief 388, October 2020. По состоянию на 16 апреля 2023 года.