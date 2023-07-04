Обзор контрацепции (Overview of Contraception)

Решение о начале, предотвращении или прерывании беременности может зависеть от многих факторов, включая личные, медицинские, семейные и социально-экономические факторы.

Контрацепция может использоваться людьми для временного предотвращения беременности или для обеспечения постоянной контрацепции (стерилизации). Аборт (прерывание беременности) может рассматриваться, когда контрацепция не удалась или не использовалась, или когда во время беременности возникают проблемы.

В Соединенных Штатах лицами, применяющими контрацепцию, чаще всего используются такие методы (1):

Оральные контрацептивы [ОК]: 21%

Постоянная женская контрацепция (стерилизация): 28%

Мужские презервативы: 13%

Постоянная мужская контрацепция: 9%

Внутриматочные средства (ВМС): 13%

Прерванный половой акт: 6%

Инъекции прогестина: 3%

Противозачаточные кольца или пластыри: 2%

Подкожные прогестиновые импланты: 3%

Методы распознавания плодности (периодическое воздержание): 3%

«Женские» барьерные методы контрацепции: < 1%

(См. таблицу Сравнение распространенных методов контрацепции [Comparison of Common Contraceptive Methods]).

Частота наступления беременности, как правило, выше в течение первого года использования метода контрацепции и снижается в последующие годы, поскольку пользователи лучше осваиваются с методом. Кроме того, с возрастом фертильность женщин значительно снижается. Для сравнения, у фертильных пар, пытающихся зачать ребенка, частота наступления беременности составляет около 85% после 1 года без использования методов контрацепции.

В первый год использования, частота наступления беременности с типичным использованием такова:

< 1% для методов, которые не требуют участия пользователя (ВМС, подкожный имплантат с прогестином, стерилизация)

6–9% (приблизительно) для гормональных контрацептивов, которые требуют вовлечения пользователя, но не связаны с коитусом (эстроген-прогестиновые ОК, трансдермальные пластыри или вагинальные кольца; только прогестиновые ОК; инъекция прогестина)

> 10% для методов, связанных с коитусом (например, презервативы, диафрагмы, методы определения фертильности, спермициды, абстиненция)

Несмотря на более высокую частоту наступления беременности, связанную с использованием презервативов, презервативы (в основном латексные и синтетические презервативы) обладают высокой защитой от передачи инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ. Презервативы должны использоваться как часть практики безопасного секса, даже когда пациент использует другой метод контрацепции.

Если происходит незащищенный секс, экстренная контрацепция может помочь предотвратить нежелательную беременность. Экстренная посткоитальная контрацепция не должна применяться в качестве регулярного метода контрацепции.

Таблица Сравнение распространенных методов контрацепции Таблица