Лимфоцитопения - это общее количество лимфоцитов <1000/мкл (<1 × 109/л) у взрослых или <3000/мкл(< 3 × 109/л) у детей < 2 лет. Осложнениями могут быть развитие оппортунистических инфекций и повышенный риск развития злокачественных новообразований и аутоиммунных заболеваний. Если в общем анализе крови обнаруживается лимфоцитопения, следует провести тестирование на иммунодефицит и анализ субпопуляций лимфоцитов, как правило, после того, как пациент восстановился после любого острого события. Лечение ориентировано на устранение первичного заболевания.

Лимфоциты являются компонентами клеточной иммунной системы и включают Т-клетки, В-клетки и натуральные киллеры (NK-клетки), которые присутствуют в периферической крови; около 75% лимфоцитов являются Т-клетками, 20% – В-клетками и 5% – NK-клетками. Поскольку лимфоциты составляют всего от 20 до 40% общего количества лейкоцитов, лимфоцитопению можно не выявить, если определяется общее число лейкоцитов без подсчета формулы.

В норме количество лимфоцитов в крови взрослого человека составляет 1000–4800/мкл (1–4,8 × 109/л), у детей < 2 лет нормальное количество составляет 3000–9500/мкл (3–9,5 × 109/л). В возрасте 6 лет нижняя граница нормы составляет 1500/мкл (1,5 × 109/л). Значения нормальных показателей в различных лабораториях могут слегка отличаться.

Почти 65% Т-клеток крови CD4+ (хелперы). Таким образом, у большинства пациентов с лимфоцитопенией снижено абсолютное число Т-клеток, в особенности – CD4+ Т-клеток. Среднее количество CD4+ Т-клеток в крови взрослого человека составляет 1100/мкл (300–1300/мкл [1,1 × 109/л с диапазоном от 0,3 до 1,3 × 109/л]), а среднее количество Т-клеток других основных подгрупп, CD8+ (супрессорных) Т-клеток, – 600/мкл (нормальный диапазон 100–900/мкл).

Также важно отметить, что лимфоциты в крови составляют лишь небольшую часть общего лимфоцитарного пула и количество лимфоцитов не всегда коррелирует с составом и количеством лимфоцитов в других лимфоидных (например, лимфатические узлы, селезенка) и нелимфоидных (например, легкие, печень) тканях. Точно так же можно пропустить дефицит отдельных подгрупп лимфоцитов (например, CD8+, В, ЕК-клеток).

Клинический калькулятор Абсолютное количество лимфоцитов

Симптомы и признаки лимфоцитопении Сама по себе лимфоцитопения не проявляется никакими симптомами. Однако, обнаруженные признаки при сопутствующем заболевании могут включать Отсутствие или уменьшение миндалин или лимфатических узлов указывают на клеточный иммунодефицит

Заболевания кожи (такие как алопеция, экзема, пиодермия, телеангиэктазия, бородавки)

Признаки гематологических заболеваний (такие, как бледность, петехии, желтуха, изъязвление слизистой полости рта)

Генерализованная лимфаденопатия и спленомегалия, которые могут указывать на наличие ВИЧ-инфекции или лимфомы Ходжкина У пациентов с лимфоцитопенией выявляются рецидивирующие инфекции или инфекции, вызванные малораспространенными возбудителями. Pneumocystis jirovecii, цитомегаловирус, корь, ветряночная пневмония обычно приводят к летальному исходу. Лимфоцитопения является также фактором риска развития рака иаутоиммунных заболеваний.

Диагностика лимфоцитопении Подозрение лечащего врача (повторяющиеся или необычные инфекции)

Общий анализ крови (ОАК) с исследованием лейкоцитарной формулы

Измерение субпопуляций лимфоцитов и уровня иммуноглобулина Лимфоцитопению можно подозревать у пациентов с рецидивирующими вирусными, бактериальными, грибковыми или паразитарными инфекциями, но нередко она выявляется случайно при проведении общего анализа крови. P. jirovecii, цитомегаловирус, корь, или ветряночные пневмонии прилимфопении указывают на иммуннодефицит. Субпопуляции лимфоцитов измеряются у больных с лимфоцитопенией. Следует также выполнять измерение уровней иммуноглобулинов, чтобы оценить выработку антител. У пациентов с рецидивирующими инфекциями в анамнезе следует проводить полную лабораторную оценку на предмет иммунодефицита, даже если результаты первоначальных исследований соответствуют норме.

Лечение лимфоцитопении Лечение ассоциированных инфекций

Лечение основного заболевания

Иногда внутривенное или подкожное введение иммуноглобулина

Возможно, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток Приобретенная лимфоцитопения обычно купируется при устранении первичного фактора или успешном лечении первичного заболевания. Внутривенное или подкожное введение иммуноглобулина показано, если у пациентов присутствует хронический дефицит иммуноглобулинов G, лимфоцитопения и рецидивирующие инфекции. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток может рассматриваться как вариант терапии у всех пациентов с врожденными иммунодефицитами и может дать положительный результат. У таких пациентов избегайте введения живых вакцин (из-за риска развития инфекции). Неактивные или рекомбинантные вакцины безопасны, однако их эффективность варьируется в зависимости от типа и степени тяжести лимфоцитопении.