Цирроз печени

Портальная гипертензия – это наиболее частое серьезное осложнение цирроза, и в свою очередь, она может вызывать осложнения, включая:

Асцитическая жидкость может инфицироваться (спонтанный бактериальный перитонит) Порто-пульмональная гипертензия может сопровождаться симптомами сердечной недостаточности. Осложнения портальной гипертензии, как правило, вызывают значительную заболеваемость и смертность.

Цирроз может вызывать другие кардиоваскулярные осложнения. Вазодилатация, внутрилегочное шунтирование справа-налево и несоответствие вентиляции/перфузии могут вызывать гипоксию (гепатопульмонарный синдром).

Прогрессирующее нарушение печеночной архитектоники наносит ущерб функции, приводя к почечной недостаточности, которая является коагулопатией, острым нарушением почек (гепаторенальный синдром), печеночной энцефалопатией. Печеночная энцефалопатия характеризуется астериксисом, спутанностью сознания или печеночной комой и возникает в результате неспособности печени метаболизировать токсины из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Повышенный уровень аммиака в сыворотке может помочь диагностировать печеночную энцефалопатию, однако этот уровень плохо коррелирует с тяжестью печеночной энцефалопатии.

Гепатоциты секретируют меньше желчи, что вносит свой вклад в развитие холестаза и желтухи. Меньшее количество желчи в кишечнике приводит к мальабсорбции жиров, поступающих с пищей (триглицеридов) и дефициту жирорастворимых витаминов. Нарушение всасывания витамина D может способствовать развитию остеопороза. Часто встречаются недоедание и саркопения. Они могут возникать в результате анорексии, которая сопровождается уменьшением потребления пищи или у пациентов с алкогольной болезнью печени, или из-за мальабсорбции вызванной недостаточностью поджелудочной железы.

Часто встречаются нарушения со стороны крови. Анемия обычно является результатом гиперспленизма, хроническиго кровотечения в ЖКТ, дефицита фолатов (в частности, при алкоголизме) и гемолиза.

Цирроз приводит к снижению выработки протромботических и антитромботических факторов. Гиперспленизм и измененное выражение тромбопоэтина приводят к дефициту тромбоцитопении. Тромбоцитопения и снижение факторов свертывания крови могут привести к непредвиденному свертыванию, увеличивая риск кровотечения и тромбоэмболии (даже при повышенном международном нормализованном отношении [МНО]). Лейкопения также является распространенной; она опосредована гиперспленизмом, измененным эритропоэтином и гранулоцитарными колониестимулирующими факторами.

Здравый смысл и предостережения

Цирроз любой этиологии часто осложняет гепатоцеллюлярная карцинома (что делает клиническое наблюдение оправданным). Частота развития гепатоцеллюлярной карциномы при циррозе печени определенной этиологии приведена ниже (1):