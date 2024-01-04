Цирроз печени

Цирроз – финальная стадия печеночного фиброза, который приводит распространенному нарушению печеночной архитектоники. Цирроз характеризуется образованием узлов регенерации, окруженных плотной фиброзной тканью. Симптомы могут отсутствовать в течение многих лет и обычно неспецифичны (например, анорексия, слабость, потеря веса). Поздние проявления включают портальную гипертензию, асцит, печеночную энцефалопатию и, когда происходит декомпенсация, – печеночную недостаточность. Диагноз обычно устанавливают с помощью неинвазивных методов визуализации, хотя в редких случаях нужна биопсия печени. Лечение включает поддерживающую терапию и лечение основной причины заболевания печени.
В 2019 году цирроз стал 16-й ведущей причиной смерти во всем мире (1).
Общие справочные материалы
1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators: Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the global Burden of Disease Study 2019. Lancet 396(10258):1204-1222. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30925-9
Этиология цирроза
Причины цирроза печени аналогичны причинам печеночного фиброза (см. таблицу Заболевания и медикаменты/субстанции, которые могут вызвать фиброз печени). В странах, наиболее богатых природными ресурсами, большинство случаев являются результатом хронического употребления алкоголя, хронического вирусного гепатита (гепатиты В и С) или метаболически ассоциированной жировой болезни печени ([МАЖБП], ранее известной как неалкогольная жировая болезнь печени/НАЖБП). В некоторых частях Азии и Африки цирроз является результатом эндемического хронического гепатита В. (Для получения дополнительной информации о гепатитах В и С см. таблицу Характеристики вирусов гепатита). Цирроз неизвестной этиологии (криптогенный цирроз) встречается все реже по мере выявления многих специфических причин (например, хронический гепатит С, МАЖБП). Повреждение желчных протоков также может привести к циррозу, как это происходит при механической обструкции желчных протоков, первичном билиарном холангите, и первичном склерозирующем холангите.
Патофизиология цирроза
Патофизиология включает 2 основные составляющие:
Фиброз печени
Регенерацию клеток печени
В ответ на повреждение и уменьшение печеночной массы, регуляторные механизмы индуцируют гепатоцеллюлярную гиперплазию (вызывая образование регенераторных узлов). Среди регуляторных факторов следует отметить цитокины и печеночные факторы роста (например, эпителиальный фактор роста, фактор роста гепатоцитов, трансформирующий фактор роста -альфа, фактор некроза опухоли). Инсулин, глюкагон, а также структура внутрипеченочного кровотока позволяют определить, как и где развиваются узлы.
Ангиогенез вызывает появление новых сосудов в фиброзном футляре, который окружает узлы. Эти новые сосуды связывают печеночную артерию и портальную вену с печеночными венулами, восстанавливая внутрипеченочные циркуляторные пути. Такие взаимосвязывающие сосуды дают относительно низкообъемный венозный дренаж с высоким давлением, который не может принять столь высокий объем крови в сравнении с нормой. В результате возрастает давление в портальной вене. Такие нарушения в кровотоке вносят свой вклад в портальную гипертензию, которая нарастает, поскольку регенераторные узлы сдавливают печеночные венулы.
Прогрессирование фиброза в цирроз и морфология цирроза варьирует у разных пациентов. Предположительно, причина таких вариаций – это продолжительность влияния повреждающего стимула и индивидуальный ответ.
Осложнения
Портальная гипертензия – это наиболее частое серьезное осложнение цирроза, и в свою очередь, она может вызывать осложнения, включая:
Желудочно-кишечное кровотечение из пищевода, желудка или варикозных вен прямой кишки, а также портальную гипертензивную гастропатию
Острое повреждение почек (печеночно-почечный синдром)
Легочную гипертензию (портолегочную гипертензию)
Гепатопульмональный синдром (внутрилегочный шунт)
Асцитическая жидкость может инфицироваться (спонтанный бактериальный перитонит) Порто-пульмональная гипертензия может сопровождаться симптомами сердечной недостаточности. Осложнения портальной гипертензии, как правило, вызывают значительную заболеваемость и смертность.
Цирроз может вызывать другие кардиоваскулярные осложнения. Вазодилатация, внутрилегочное шунтирование справа-налево и несоответствие вентиляции/перфузии могут вызывать гипоксию (гепатопульмонарный синдром).
Прогрессирующее нарушение печеночной архитектоники наносит ущерб функции, приводя к почечной недостаточности, которая является коагулопатией, острым нарушением почек (гепаторенальный синдром), печеночной энцефалопатией. Печеночная энцефалопатия характеризуется астериксисом, спутанностью сознания или печеночной комой и возникает в результате неспособности печени метаболизировать токсины из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Повышенный уровень аммиака в сыворотке может помочь диагностировать печеночную энцефалопатию, однако этот уровень плохо коррелирует с тяжестью печеночной энцефалопатии.
Гепатоциты секретируют меньше желчи, что вносит свой вклад в развитие холестаза и желтухи. Меньшее количество желчи в кишечнике приводит к мальабсорбции жиров, поступающих с пищей (триглицеридов) и дефициту жирорастворимых витаминов. Нарушение всасывания витамина D может способствовать развитию остеопороза. Часто встречаются недоедание и саркопения. Они могут возникать в результате анорексии, которая сопровождается уменьшением потребления пищи или у пациентов с алкогольной болезнью печени, или из-за мальабсорбции вызванной недостаточностью поджелудочной железы.
Часто встречаются нарушения со стороны крови. Анемия обычно является результатом гиперспленизма, хроническиго кровотечения в ЖКТ, дефицита фолатов (в частности, при алкоголизме) и гемолиза.
Цирроз приводит к снижению выработки протромботических и антитромботических факторов. Гиперспленизм и измененное выражение тромбопоэтина приводят к дефициту тромбоцитопении. Тромбоцитопения и снижение факторов свертывания крови могут привести к непредвиденному свертыванию, увеличивая риск кровотечения и тромбоэмболии (даже при повышенном международном нормализованном отношении [МНО]). Лейкопения также является распространенной; она опосредована гиперспленизмом, измененным эритропоэтином и гранулоцитарными колониестимулирующими факторами.
Здравый смысл и предостережения
Цирроз любой этиологии часто осложняет гепатоцеллюлярная карцинома (что делает клиническое наблюдение оправданным). Частота развития гепатоцеллюлярной карциномы при циррозе печени определенной этиологии приведена ниже (1):
Хронический гепатит В: 3–8% в год
Хронический гепатит С: 3–5% в год
Первичный билиарный холангит: 3–5% в год
Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени: от 0,3 до 2,6% в год
Циррозы другой этиологии, например, вследствие гемохроматоза, алкогольной болезни печени, дефицита альфа-1-антитрипсина, болезни Вильсона: вероятно, более 1,5% в год
Гистопатология
Цирроз характеризуется наличием узлов регенерации и мостовидным фиброзом. Неполностью сформированные печеночные узлы, узлы без признаков фиброза (нодулярная регенераторная гиперплазия) и врожденный печеночный фиброз (т.е., распространенный фиброз без узлов регенерации) нельзя отнести к истинному циррозу.
Цирроз может быть микронодулярным или макронодулярным. Микронодулярный цирроз характеризуется образованием мелких узлов (<3 мм в диаметре) и толстыми регулярными септами соединительной ткани. В типичных случаях дольковое строение при узлах отсутствует, терминальные (центральные) печеночные венулы и портальные триады разрушены. Со временем часто развивается макронодулярный цирроз. Узлы варьируют в размере (3–5 мм в диаметре) и имеют относительно нормальную дольковую организацию портальных триад и терминальных печеночных венул. Широкие фиброзные септы различной толщины окружают большие узлы. Коллапс нормальной печеночной архитектоники можно предположить по концентрации портальных триад внутри фиброзных рубцов. Смешанный цирроз (неполный септальный цирроз) совмещает элементы микронодулярного и макронодулярного. Дифференциация между этими морфологическими типами цирроза имеет ограниченную клиническую ценность.
Справочные материалы по патофизиологии
1. Huang DQ, El-Serag HB, Loomba R: Global epidemiology of NAFLD-related HCC: Trends, predictions, risk factors and prevention. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 8(4):223-238, 2021. doi: 10.1038/s41575-020-00381-6
Симптомы и признаки цирроза печени
Цирроз может быть бессимптомным в течение многих лет, пока он компенсирован. Часто первые симптомы неспецифичны; они включают общую утомляемость (за счет высвобождения цитокинов), анорексию, слабость и потерю веса (см. таблицу Наиболее частые симптомы и признаки осложнений цирроза печени). Печень обычно доступна для пальпации и имеет плотную консистенцию с тупым краем, иногда печень уменьшена в размерах и трудно пальпируема. Узлы обычно не прощупываются.
Клинические симптомы, по которым можно предположить хроническое заболевание печени или хроническое употребление алкоголя, не специфичны для цирроза, включая потерю мышечной массы, пальмарную эритему, увеличение околоушных желез, белые ногти, ногти в виде часовых стекол, контрактуру Дюпюитрена, сосудистые звездочки, гинекомастию, выпадение волос с подмышечных впадин, тестикулярную атрофию, периферическую нейропатию.
Вслед за появлением любых осложнений цирроза печени проявление дополнительной декомпенсации становится гораздо более вероятным (характеризуется желудочно-кишечным кровотечением, асцитом или печеночной энцефалопатией).
Наиболее частые симптомы и признаки осложнений цирроза печени
Симптом или признак
Возможная причина
Вздутие живота
Ощущение дискомфорта в животе с лихорадкой или печеночной энцефалопатией (перитонеальные симптомы встречаются достаточно редко)
Боль или отек голеней
Тромбоэмболия
Ногти в виде «часовых стекол»
Спутанность сознания, летаргия
Печеночная энцефалопатия
Диспепсия, пирексия
Гепатопульмональный синдром
Утомляемость, бледность
Анемия вследствие кровотечений, гиперспленизма, дефицита питания с недостатком фолата (либо железа, либо витамина B12), хронического заболевания, или действия алкоголя (например, подавление костномозгового кроветворения)
Перегрузка жидкостью, олигурия, симптомы почечной недостаточности
Гепаторенальный синдром
Остеопоротический перелом (из-за падения с высоты своего роста или ниже), атрофия мышц
Остеопороз с дефицитом витамина D
Мышечная атрофия (саркопения)
Гипотрофия
Симптомы инфекции
Петехии, пурпура, кровотечения
Тромбоцитопения вследствие спленомегалии в рамках портальной гипертензии или прямых эффектов алкоголя на костномозговое кроветворение
Коагулопатия вследствие нарушенной синтетической функции печени, дефицита витамина К, или обоих факторов
Зуд, ксантилазмы
Холестаз
Ректальное кровотечение
Варикоз вен прямой кишки
Спленомегалия
Стеаторея
Верхние желудочно-кишечные кровотечения
Портальная гипертензионная гастропатия
Диагностика цирроза
Функциональные пробы печени, коагуляционные тесты, общий анализ крови (ОАК) и серологические тесты на вирусы
Стандартные методы визуализации печени: УЗИ, КТ, МРТ
Неинвазивная оценка фиброза с помощью методов визуализации: транзиентная эластография, акустическая лучевая импульсная визуализация (ARFI), двухмерная эластография сдвиговой волной (2D-SWE), магнитно-резонансная эластография протонной плотности жировой фракции (MRI-PDFF)
Установка причины на основании данных клинической оценки, проведение регулярных обследований на распространенные причины и выборочных обследований на менее распространенные причины
Иногда биопсия печени (например, когда клинические и неинвазивные исследования неинформативны, или когда результаты биопсии могут изменить подход к лечению)
Общий подход
Цирроз подозревают у пациентов с признаками любых его осложнений (см. таблицу Наиболее частые симптомы и признаки осложнений цирроза печени), в частности портальной гипертензии или асцита. Ранние стадии цирроза должны рассматриваться у пациентов с неспецифическими симптомами или характерными лабораторными изменениями, выявленными случайно во время лабораторного обследования, в частности у пациентов, которые могут иметь нарушения или принимать препараты, способные вызвать фиброз.
Обследование проводится для выявления цирроза и любых осложнений, а также для выявления причины его развития.
Лабораторные методы
Диагностическое исследование начинается с выполнения функциональных проб печени, коагуляционных тестов, ОАК и серологических тестов на хронические вирусные гепатиты (см. таблицы Серологическая диагностика гепатита B и Серологическая диагностика гепатита С). Только одни лабораторные данные могут усилить предположение о циррозе, но не могут подтвердить или отвергнуть диагноз.
Результаты анализов могут быть в норме или могут указывать на неспецифические аномалии. Уровни аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) часто умеренно повышены, но могут быть в норме. Щелочная фосфатаза и гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) обычно в пределах нормы; если они повышаются, то это свидетельствует о холестазе. Билирубин обычно в норме, но повышается при прогрессировании цирроза, в частности при первичном билиарном холангите. Снижение сывороточного альбумина и удлинение протромбинового времени (ПВ) напрямую отражают нарушение синтетической функции печени – обычно это наблюдается в финальной стадии болезни. Уровень альбумина также может быть снижен из-за плохого питания.
Анемия является общей и обычно нормоцитарной с высоким показателем гетерогенности эритроцитов. Анемия часто бывает многофакторной; способствующими факторами могут быть хронические кровотечения из желудочно-кишечного тракта (обычно вызывающие микроцитарную анемию), дефицит фолатов (вызывающий макроцитарную анемию, особенно при хроническом чрезмерном употреблении алкоголя), гемолиз и гиперспленизм. Клинический анализ крови позволяет также обнаружить лейкопению, тромбоцитопению или панцитопению.
Визуальные методы исследования
Визуальные методы исследования не являются высокочувствительными или специфичными в диагностике цирроза как такового, но они часто позволяют обнаружить его осложнения. Неинвазивные визуализирующие исследования (например, транзиентная эластография, акустическая лучевая импульсная визуализация, двухмерная эластография сдвиговой волной и магнитно-резонансная эластография) информативны для выявления раннего цирроза, когда результаты традиционных методов визуализации сомнительны, а портальная гипертензия не очевидна.
При прогрессирующей стадии цирроза ультразвуковое исследование показывает небольшую, узловатую печень. На УЗИ также видны признаки портальной гипертензии и асцита.
КТ и МРТ с контрастированием и без него позволяют выявить узловую текстуру, варикозное расширение вен, тромбоз воротной/селезеночной вены и выявить поражение печени, при подозрении о гепатоцеллюлярной карциноме. Радионуклидное сканирование печени с использованием коллоидной серы, меченной технецием-99m, позволяет продемонстрировать нерегулярный захват печенью радиоактивного препарата при увеличенном его захвате селезенкой и костным мозгом, но оно имеет ограниченное применение в современной практике.
Установление причины
Определение специфической причины цирроза требует ключевой клинической информации из анамнеза и обследования, так же как и из селективных тестов.
Алкоголь является вероятной причиной у пациентов с документально подтвержденным алкоголизмом в анамнезе и лабораторными показателями АСТ выше, чем АЛТ (особенно соотношение АСТ/АЛТ > 2), повышенным уровнем гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ) и макроцитарной анемией, вызванной дефицитом В12 и фолиевой кислоты. Наличие острого алкогольного гепатита позволяют предположить лихорадка, болезненная гепатомегалия и желтуха.
Обнаружение сывороточных антител к гепатиту С (анти-ВГC) и РНК-ВГС указывает на гепатит С. Обнаружение поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) и корового антитела к вирусу гепатита В (анти-HBcAb) подтверждает хронический гепатит В. Хронический гепатит В с очень низкой вирусной нагрузкой HBV может встречаться при ко-инфекции HBV/HDV. Большинство врачей также регулярно проводят исследования на следующие заболевания:
Аутоиммунный гепатит: предполагается при высоком титре антинуклеарных антител (низкий титр неспецифичен и не всегда требует дальнейшей оценки) и подтверждается гипергаммаглобулинемией (IgG), а также присутствием других аутоантител (например, антител к гладкой мускулатуре или антител к микросомам печени и почек 1 типа)
Гемохроматоз: предполагается при повышении уровня сывороточного железа и насыщения трансферрина и подтверждается генетическим скринингом на гомеостатический регулятор железа (HFE)
Дефицит альфа-1-антитрипсина: предполагается при низком уровне альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови и подтверждается генотипированием/фенотипированием
Если эти причины не подтверждаются, необходимо выявить другие причины:
Наличие антимитохондриальных антител (в 95%) и повышенный уровень IgM позволяют предположить первичный билиарный холангит (ПБХ), который должен быть подтвержден биопсией.
Стриктуры и дилатация внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков, определяемых магнитно-резонансной холангиопанкреатографией (МРХПГ), позволяют предположить наличие первичного склерозирующего холангита;
Снижение в сыворотке крови церулоплазмина и характерные результаты содержания меди могут предполагать болезнь Вильсона;
Наличие в анамнезе ожирения и сахарного диабета позволяют заподозрить метаболически ассоциированную жировую болезнь печени (МАЖБП), а также диагноз, который ставится путем исключения, если он не подтвержден биопсией печени.
Биопсия печени
Биопсия печени является инвазивной процедурой и может сопровождаться ошибками при взятии проб, но она остается золотым стандартом диагностики цирроза. Биопсия печени необходима в следующих ситуациях:
Если клинические критерии и неинвазивное тестирование не позволяют установить диагноз цирроза печени или его этиологию (например, если клинически подозревается хорошо компенсированный цирроз, а данные визуализации неубедительны)
Для подтверждения определенных причин цирроза (например, амилоидоза, ПБЦ или ПСХ мелких протоков)
Для оценки тяжести и/или активности некоторых причин цирроза (например, аутоиммунного гепатита) с целью определения интенсивности лечения.
Для подтверждения цирроза печени при некоторых заболеваниях, при которых неинвазивная визуализация для оценки фиброза не была официально утверждена (например, при беременности, застойной гепатопатии и редких заболеваниях печени)
В очевидных случаях цирроза с выраженной коагулопатией, портальной гипертензией, асцитом и печеночной недостаточностью биопсия не требуется, если только ее результаты могут повлиять на ведение пациента. У больных с асцитом, коагулопатией и тромбоцитопенией самым безопасным является метод трансюгулярной биопсии. При использовании этого метода можно измерить давление, и таким образом можно измерить градиент транссинусоидального давления.
Мониторинг
Все пациенты с циррозом печени, независимо от причины, должны регулярно проходить обследование на гепатоцеллюлярную карциному. Каждые 6 месяцев рекомендуется УЗИ брюшной полости, с измерением уровней сывороточного альфа-фетопротеина (АФП) или без него. При обнаружении патологий, подозрительных на ГЦК, следует провести МРТ с контрастным усилением или трехфазную КТ брюшной полости (преконтрастную, артериальную и венозную фазы). Определенные особенности контрастной визуализации (5 критериев Liver Imaging Reporting and Data System [LI-RADS], включая раннее усиление в артериальную фазу, вымывание в портальную фазу, контрастируемая «псевдокапсула») могут подтвердить наличие ГЦК, при этом избавляя пациента от проведения биопсии. Ультрасонография кажется многообещающей в качестве альтернативы КТ или МРТ, но все еще находится в стадии изучения.
В соответствии с рекомендациями консенсуса Baveno VII у пациентов с компенсированным циррозом необходимо проверять наличие клинически значимой портальной гипертензии (определяемой как градиент печеночного венозного давления ≥ 10 мм рт. ст.) (1). Предложенные диагностические критерии с использованием неинвазивных методов для диагностики клинически значимой портальной гипертензии включают следующее (2):
Плотность печени (ПП) по данным транзиторной эластографии (ТЭ) ≥ 25 кПа
ПП на ТЭ 20–25 кПа и количестве тромбоцитов < 150 к/мл
ПП на ТЭ 15–20 кПа и количестве тромбоцитов < 110 к/мл
У пациентов с компенсированным циррозом печени и клинически значимой портальной гипертензией рекомендовано лечение неселективными бета-блокаторами (предпочтительно карведилолом) для предотвращения декомпенсации. (См. Лечение цирроза.) У пациентов на неселективных бета-блокаторах с компенсированным циррозом при скрининге гастроэзофагеального варикоза гастроскопия не требуется. Тем не менее, если пациент не является кандидатом на применение неселективного бета-блокатора, каждые 2–3 года необходимо для мониторинга гастроэзофагеального варикоза проводить гастрокопию, а также эндоскопическое бандажирование по мере необходимости.
Справочные материалы по диагностике
1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Baveno VII Faculty.: Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 76(4):959-974, 2022. doi: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. Erratum in: J Hepatol. 2022 Apr 14
2. Podrug K, Trkulja V, Zelenika M, et al: Validation of the new diagnostic criteria for clinically significant portal hypertension by platelets and elastography. Dig Dis Sci 67(7):3327-3332, 2022. doi: 10.1007/s10620-021-07277-8
Лечение цирроза
Поддерживающая терапия
В целом поддерживающая терапия включает отмену гепатотоксичных препаратов, полноценное питание (включая дополнительное введение витаминов), лечение приведшего к циррозу заболевания и осложнений. Дозы препаратов, метаболизирующихся в печени, должны быть уменьшены. Необходимо избегать прием алкоголя и гепатотоксичных субстанций. У пациентов с циррозом печени, продолжающих употреблять алкоголь, следует ожидать симптомов абстиненции в период госпитализации. В том случае, если пациенты не устойчивы к заражению, их следует вакцинировать против вируса гепатита А и В.
Пациенты с варикозным расширением вен нуждаются в лечении для предотвращения кровотечения (см. Портальная гипертензия: лечение). Пациентам с компенсированным циррозом печени, которые имеют клинически выраженную портальную гипертензию (согласно критериям Baveno VII), следует назначить неселективный бета-блокатор для предотвращения декомпенсации (1). Карведилол является предпочтительным неселективным бета-блокатором из-за большей его эффективности по сравнению с другими неселективными бета-блокаторами (например, пропранололом) и улучшенной выживаемости. Если пациент не является кандидатом на назначение неселективного бета-блокатора, следует провести эндоскопию верхних отделов ЖКТ. Средний и большой варикоз вен пищевода следует лечить профилактически с помощью эндоскопического бандажа (лигирования). Если варикозное расширение вен желудка не поддается эндоскопическому лигированию, а пациент не является кандидатом для назначения неселективных бета-блокаторов, то можно использовать баллонно-окклюзионную ретроградную трансвенозную облитерацию или эндоскопическое введение цианакрилата.
Трансюгулярное внутрипечёночное портосистемное шунтирование (TIPS) следует рассматривать, если пациенты имеют осложнения портальной гипертензии, которые резистентны к стандартному лечению, в том числе асцит и рецидивирующее варикозное кровотечение. TIPS относительно противопоказано пациентам с сердечной недостаточностью, умеренной или тяжелой легочной гипертензией или печеночной энцефалопатией. Пациенты с высокими показателями MELD (> 18) имеют более высокий риск смертности после TIPS.
Трансплантация печени показана пациентам с терминальной стадией заболевания печени или с гепатоцеллюлярной карциномой. Риск смерти без трансплантации печени начинает превышать риски при трансплантации (например, из-за послеоперационных осложнений, хронического иммунодефицита), когда показатели шкалы MELD составляет более 15. Таким образом, если показатели ≥ 15, если ГЦК пациента соответствует критериям исключения MELD или если цирроз печени клинически декомпенсирован, пациентов следует направить в трансплантационный центр.
Справочные материалы по лечению
1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Baveno VII Faculty.: Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 76(4):959-974, 2022. doi: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. Epub 2021 Dec 30. Erratum in: J Hepatol. 2022 Apr 14.
Прогноз цирроза
Прогноз часто непредсказуем. Он зависит от факторов, таких как этиология, тяжесть, наличие осложнений, сопутствующих состояний, факторов хозяина и эффективности терапии. Цирроз считался необратимым состоянием, но более новые данные свидетельствуют о том, что он обратим. Пациенты, продолжающие принимать алкоголь, даже в малых дозах, имеют очень плохой прогноз.
Классификация Чайлда-Туркотта-Пью по тяжести заболевания печени
Шкала Чайлд–Туркотт–Пью использует клиническую и лабораторную информацию для уточнения тяжести заболевания, хирургического риска и прогноза в целом (см. таблицы Шкала Чайлд-Туркотт-Пью и Интерпретация шкалы Чайлд-Туркотт-Пью). Тем не менее, система подсчета шкалы Чайлд-Туркотт-Пью имеет ограничения; например, оценка тяжести асцита и энцефалопатии являются субъективными, таким образом, уменьшается согласованность заключений различных исследований.
Шкала Чайлд-Туркотт-Пью
Клинические и лабораторные признаки
Степень отклонения
Баллы*
Энцефалопатия (стадия†)
Нет
1
1–2
2
3–4
3
Нет
1
Слабо выраженный (или контролируется диуретиками)
2
Как минимум умеренно выраженный, несмотря на применение диуретиков
3
Альбумин
> 3,5 г/дл (35 г/л)
1
2,8-3,5 г/дл (28-35 г/л)
2
< 2,8 г/дл (28 г/л)
3
Билирубин
< 2 мг/дл (34 мкмоль/л)
1
2–3 мг/дл (34–51 мкмоль/л)
2
> 3 мг/дл (51 мкмоль/л)
3
ПВ (удлинение в секундах в сравнении с контролем)
< 4
1
4–6
2
> 6
3
или вместо ПВ
МНО
< 1,7
1
1,7–2,3
2
> 2,3
3
*Степень риска основана на подсчете баллов:
†Стадия энцефалопатии базируется на симптомах:
МНО = международное нормализованное отношение; ПВ = протромбиновое время.
Интерпретация шкалы Чайлд-Туркотт-Пью
Оценка
Риск (степень)
Выживаемость (%)
1 год
2 года
5–6
Низкий (А)
100
85
7–9
Умеренный (В)
80
60
10–15
Высокий (С)
45
35
Модель терминальной стадии заболевания печени (MELD)
В отличие от классификации Чайлд-Туркот-Пью, бальная шкала для терминальной стадии заболевания печени (MELD) оценивает тяжесть конечной стадии заболевания, независимо от причины, основываясь исключительно на объективных результатах лабораторных исследований: сывороточного креатинина, сывороточного билирубина и международного нормализованного отношения (МНО). Шкала MELD используется для определения очередности проведения трансплантации печени среди кандидатов, поскольку с ее помощью можно сортировать кандидатов по риску смертности (см. таблицу Шкала MELD и смертность).
Вариации шкалы MELD иногда используются для других целей (например, для оценки риска 90-дневной смертности у пациентов с алкогольным гепатитом, для прогноза риска послеоперационной смертности у пациентов с циррозом печени). Вариант оценки по шкале MELD, включающей измерение уровня натрия в сыворотке крови (MELD-Na), более точно предсказывает смертность у пациентов с циррозом, чем оценка по обычной шкале MELD, и использовалась Объединенной сетью обмена органами (UNOS)/Сетью по закупки и трансплантации органов (OPTN) до июля 2023 года для определения приоритетности пациентов в листе ожидания на трансплантацию печени. В другом варианте шкалы MELD (MELD 3.0) включили уровень сывороточного альбумина/пол и обновили коэффициенты существующих переменных, ввели условия взаимодействия и снизили максимальный уровень креатинина до 3,0 мг/дл (1). В июле 2023 года UNOS/OPTN перешли для определения приоритетности кандидатов на трансплантацию печени в возрасте 12 лет и старше на использование шкалы MELD 3,0.
Шкала MELD (модели терминальной стадии заболевания печени) и смертность
Шкала (MELD, MELD Na, MELD 3.0)
Сравнение показателей смертности за 3 месяца*
< 9
по шкале MELD: 1,9%
по шкале MELD Na: 1,8%
по шкале MED: 3.0: 0,6%
10–19
по шкале MELD: 6,0%
по шкале MELD Na: 6,2%
по шкале MELD 3.0: 6,7%
20–29
по шкале MELD: 19,6%
по шкале MELD Na: 28,0%
по шкале MELD 3.0: 24,8%
30–39
по шкале MELD: 52,6%
по шкале MELD Na: 51,8%
по шкале MELD 3.0: 41,9%
> 40
по шкале MELD: 71,3%
по шкале MELD Na: 37,3%
по шкале MELD 3.0: 51,1%
*Взрослые пациенты, ожидающие трансплантации печени.
Adapted from Wiesner R, Edwards E, Freeman R, et al: Model for end-stage liver disease (MELD) and allocation of donor livers. Gastroenterology 124(1):91-96, 2003. doi: 10.1053/gast.2003.50016 and Kim WR, Mannalithara A, Heimbach JK, et al: MELD 3.0: The model for end-stage liver disease updated for the modern era. Gastroenterology161(6):1887-1895.e4, 2021. doi: 10.1053/j.gastro.2021.08.050.
В 2019 году Объединенная сеть обмена органами (UNOS) имплементировала обновленный документ политики обработки исключений MELD (например, ГЦК, гепатопульмональный синдром). В соответствии с новой политикой пациентам присваивается фиксированный балл MELD 3.0, основанный на медиане MELD при трансплантации (MMaT) в их регионе (радиус которого составляет 250 морских миль), независимо от времени ожидания.
Педиатрическая шкала терминальной стадии заболевания печени (PELD)
Для пациентов < 12 лет рассчитывается индекс в соответствии с детской шкалой терминальной стадии заболевания печени (PELD). Чем выше показатели PELD, тем выше риск. В июле 2023 года UNOS/OPTN утвердили новый вариант шкалы PELD (PELD Cr), который включает креатинин, обновленные коэффициенты для существующих переменных и преобразования возраста и задержки роста в качестве непрерывных переменных.
Справочные материалы по лечению
1. Kim WR, Mannalithara A, Heimbach JK, et al: MELD 3.0: The model for end-stage liver disease updated for the modern era. Gastroenterology161(6):1887-1895.e4, 2021. doi: 10.1053/j.gastro.2021.08.050
Основные положения
Заболеваемость и смертность при циррозе, как правило, является результатом осложнений (например, осложнения портальной гипертензии, печеночной недостаточности, гематологические проблемы).
Необходимо выполнить биопсию печени, если это поможет более точно поставить диагноз и улучшит ведение пациента, а также исход заболевания.
Обследуйте всех пациентов с циррозом на аутоиммунный гепатит, наследственный гемохроматоз и дефицит альфа-1-антитрипсина, а также на наиболее распространенные причины заболевания, метаболически ассоциированную жировую болезнь печени (МАЖБП, ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени/НАЖБП) и алкогольный и вирусный гепатит.
Периодически контролируйте всех пациентов на наличие клинически значимой портальной гипертензии/гастроэзофагеального варикоза и гепатоцеллюлярной карциномы, проводя тестирование в соответствии с клиническими показаниями.
Прогноз определяют с использованием показателей шкалы Чайлд-Туркотт-Пью и шкалы MELD. Пациентам с показателями MELD ≥ 15 назначается обследование с целью дальнейшей пересадки печени.
Следует применять поддерживающее лечение цирроза, включая применение терапии для предотвращения кровотечения.