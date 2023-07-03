Алкогольная болезнь печени

Стандартная порция алкогольного напитка содержит 14 граммов алкоголя, что эквивалентно 355 мл (12 унциям) бутылки 5% пива, 148 мл (5 унциям) бокала вина или 44 мл (1,5 унциям) напитка, содержащего 40% спирта по объему. (См. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA): Drinking Patterns and Their Definitions).

По-видимому, существует пороговый эффект, при превышении которого количество и продолжительность употребления алкоголя увеличивают риск развития заболеваний печени. Этот порог не известен и зависит от индивидуальных факторов риска (1).

НИПAA определяет умеренное потребление как одна стандартная доза алкоголя в день для женщин и две стандартной дозы алкоголя в день для мужчин (см. также Рекомендации по правильному питанию для американцев, 2020-2025). Тем не менее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не существует безопасного уровня потребления алкоголя, который не влияет на здоровье (2).

НИПAA определяет употребление алкоголя "с повышенным риском" (сильная степень пьянства) у мужчин как употребление более 14 стандартных доз алкоголя в неделю или более 4 стандартных доз алкоголя в день, а у женщин – более 7 стандартных доз алкоголя в неделю или более 3 стандартных доз алкоголя в день (см. НИПАА: определение уровней потребления алкоголя).

Употребление алкоголя может также увеличить частоту развития алкогольной болезни печени. НИПAA определяет хронический алкоголизм как модель потребления алкоголя, которая приводит к повышению концентрации алкоголя в крови до 0,08 г/дл, что обычно происходит после принятия 4-х доз алкоголя женщинами и 5 доз алкоголя мужчинами примерно в течение 2 часов (см. НИПАА: определение уровней потребления алкоголя).

Пациенты с алкогольной болезнью или другими заболеваниями печени, в частности неалкогольной жировой болезнью печени, неалкогольным стеатогепатитом, вирусным гепатитом и гемохроматозом, или любым употреблением алкоголя, которое приводит к негативным последствиям, должны быть проинформированы, что не существует безопасного уровня потребления алкоголя и что они должны воздерживаться.

Американская ассоциация по изучению заболеваний печени (AASLD) рекомендует, чтобы пациенты, получающие лечение в учреждениях первичной медицинской помощи и гастроэнтерологических/гепатологических амбулаториях, отделениях неотложной помощи и в больницах (в качестве стационарных больных), проходили регулярный скрининг на употребление алкоголя с помощью утвержденных вопросников. Пациентам, вовлеченным в употребление вредных напитков (т.е. в алкоголизм), должны быть предложены кратковременное вмешательство, фармакотерапия и направление на лечение (3, 4). AASLD рекомендует использовать Инвентарный тест расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT), если подозревается чрезмерное употребление алкоголя (3).

Биомаркеры алкоголя, такие как этилглюкуронид мочи или волос, этилсульфат мочи и фосфатидилэтанол (ФЭТ), могут быть использованы для подтверждения анамнеза пациента и помощи в выздоровлении.