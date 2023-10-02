Обзор гипотрофии

Пожилые люди подвержены высокому риску недостаточности питания, поскольку их пищевые потребности увеличиваются, а энергетические потребности уменьшаются. Для устранения этой диспропорции необходимо потреблять продукты с высоким содержанием питательных веществ.

Старение – даже когда болезнь или дефицит питания отсутствуют – приводит к саркопении (прогрессирующей потере мышечной массы тела), которая начинается после 40 лет и в конечном счете выражается в потере приблизительно 10 кг (22 фунта) мышечной массы у мужчин и 5 кг (11 фунтов) у женщин. Недостаточность питания отягощает развитие саркопении, а та, в свою очередь, является причиной многих осложнений недостаточности питания (например, снижение азотистого баланса, повышенная восприимчивость к инфекциям).

Причины саркопении включают следующее:

Сниженная физическая активность

Сниженное потребление пищи

Повышение уровня цитокинов (особенно интерлейкина-6)

Снижение уровня гормона роста и механозависимый фактор роста (инсулиноподобный фактор роста-3)

У мужчин снижение уровня андрогенов

При старении снижаются интенсивность основного обмена (главным образом из-за снижения массы тела без жира), общая масса тела, рост и масса скелета; примерно в возрасте от 40 до 65 лет средняя масса жира (в процентном содержании от массы тела) повышается приблизительно до 30% (с 20%) у мужчин и до 40%(с 27%) у женщин.

В возрасте от 20 до 80 лет снижается потребление пищи, особенно у мужчин.

Анорексия вследствие старения имеет много причин, в том числе:

Пониженная рецептивная релаксация дна желудка

Повышенное высвобождение и активность холецистокинина (вызывающего чувство сытости)

Повышенный уровень лептина (аноректического гормона, вырабатываемого жировыми клетками)

Пониженные вкусовые ощущения и обоняние, которые могут уменьшать удовольствие от приема пищи, но обычно лишь незначительно снижают количество ее потребления

Депрессия (частая причина)

Одиночество

Неспособность делать покупки или готовить еду

Деменция

Некоторые хронические заболевания

Прием определенных лекарственных препаратов

Иногда еде препятствуют нервная анорексия (иногда у пожилых пациентов называемая старческой анорексией), паранойя или маниакальные состояния. Проблемы с зубами ограничивают способность жевать и впоследствии переваривать и усваивать пищу. Распространенной причиной являются и трудности с глотанием (например, из-за инсульта, других неврологических расстройств, кандидоза пищевода или ксеростомии). Бедность или функциональные нарушения ограничивают доступность потребления питательных веществ.

Престарелые люди, содержащиеся в лечебных учреждениях, подвержены особому риску развития белково-энергетической недостаточности. Часто они находятся в состоянии спутанного сознания и не могут сказать о чувстве голода или о своих предпочтениях к продуктам питания. Также они могут не обладать физической способностью к самостоятельному приему пищи. Пережевывание или глотание могут занимать длительное время, поэтому кормление такого пациента может быть утомительным для лица, осуществляющего уход, и потому недостаточным.

У лиц пожилого возраста, особенно проживающих в домах престарелых, неадекватное потребление и часто сниженное всасывание или синтез витамина D, повышенная потребность организма в витамине D, а также недостаточное пребывание на солнце способствуют развитию недостаточности витамина D и остеомаляции.