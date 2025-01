Considerações gerais sobre problemas gerais em recém-nascidos

Se uma mulher tiver problemas de saúde que comecem antes ou durante a gravidez, isso pode afetar o feto e afetar a saúde da criança negativamente. Gestantes devem conversar com o médico sobre os riscos e benefícios de diferentes tratamentos para seus problemas de saúde específicos.

O diabetes, especialmente quando mal controlado, pode resultar em aumento do risco de defeitos congênitos ou problemas de crescimento em um feto (um bebê anormalmente pequeno ou um bebê anormalmente grande). Mulheres com diabetes que estão planejando engravidar ou que estão no início da gravidez devem consultar seu médico regularmente para tratamento e para garantir que o açúcar no sangue (glicemia) seja bem controlado. Bebês recém-nascidos de mães com diabetes podem ter níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia), o que precisa de tratamento urgente.

A epilepsia (um transtorno convulsivo) aumenta o risco de defeitos congênitos. O aumento desse risco se deve em parte aos medicamentos anticonvulsivantes que podem ser necessários para controlar as convulsões. Contudo, as convulsões da mãe também podem ser perigosas para o feto. Mulheres que estão planejando engravidar ou que estão grávidas devem conversar com seu médico sobre os riscos e benefícios de seus medicamentos anticonvulsivantes atuais e se os medicamentos devem ser continuados, alterados ou interrompidos durante a gestação.

A hipertensão arterial, a doença cardíaca e a doença renal podem reduzir o crescimento do feto e causar outras complicações. Mulheres que estão planejando engravidar ou que estão grávidas devem conversar com seu médico sobre os riscos e benefícios de seus medicamentos atuais para pressão arterial e se os medicamentos devem ser continuados ou alterados durante a gestação.

A hipertensão arterial é uma característica importante da pré‑eclâmpsia, que é um problema de saúde que ocorre durante a gestação em algumas mulheres. Ela pode causar problemas graves para a mãe e para o feto. Esse distúrbio pode causar um aumento grave na pressão arterial da mãe e pode afetar os rins, o fígado, o cérebro e outros órgãos da mãe. A placenta também pode ser afetada e a doença pode afetar o crescimento do feto ou fazer com que a placenta se desprenda da parede do útero. Para poder prevenir ou manejar essas complicações, é possível que o médico recomende fazer o parto prematuramente. Uma complicação grave da pré‑eclâmpsia é a eclâmpsia, que é o desenvolvimento de convulsões em uma mulher com pré‑eclâmpsia.

A asma normalmente não afeta o feto, desde que os sintomas da mãe estejam bem controlados. No entanto, algumas gestantes têm crises de asma frequentes ou graves que causam baixos níveis de oxigênio, o que pode fazer com que o feto não receba oxigênio suficiente. Nesses casos, as gestantes devem receber o tratamento adequado para proteger a si mesmas e ao feto.

Uma doença da tireoide que cause a redução do hormônio da tireoide (hipotireoidismo) pode provocar danos cerebrais no feto e dar origem a problemas neurológicos de longo prazo se não for diagnosticado logo após o nascimento. A doença da tireoide que causa nível elevado de hormônio da tireoide (hipertireoidismo) pode fazer com que o feto e o recém-nascido tenham uma glândula tireoide hiperativa. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados exige que os recém-nascidos sejam triados para doença da tireoide.

Gestantes com anemia falciforme podem ter mais crises de anemia falciforme durante a gestação. Se a mãe ou o pai for portador do gene da anemia falciforme ou tiver anemia falciforme, existe um risco de que a criança tenha anemia falciforme. Fazer exames nos pais antes da gravidez pode determinar o risco de eles terem um filho ou filha com anemia falciforme. É possível detectar os genes que causam a anemia falciforme no feto durante a gestação, mas a doença apenas tem início vários meses após o nascimento.

Lúpus (lúpus eritematoso sistêmico) é uma doença autoimune. Durante a gravidez, o lúpus aumenta o risco de aborto espontâneo e prematuridade e pode causar uma frequência cardíaca anormalmente baixa no feto.