Tabagismo e uso de outros tipos de tabaco

A nicotina é um estimulante que ativa o centro de prazer no cérebro. Quando recebida por meio do tabagismo, a nicotina pode aumentar a energia e a concentração e diminuir o apetite. Uma vez que uma pessoa fica dependente, fumar reduz os sintomas de abstinência de nicotina e pode dar a sensação de relaxamento. As pessoas não acostumadas à nicotina podem ter náuseas, rubor ou ambos.

As pessoas que lidam com grandes quantidades de folhas de tabaco podem absorver a nicotina através da pele e apresentar náuseas, vômitos, diarreia, sudorese e fraqueza. Essa doença tem sido chamada de enjoo por folhas verdes de tabaco.

As crianças que comem produtos de tabaco ou goma de mascar de nicotina ou ingerem o líquido do cigarro eletrônico podem apresentar náuseas, vômitos, diarreia, sudorese e fraqueza, juntamente com agitação e confusão, às vezes com apenas um cigarro. No entanto, toxicidade grave ou fatal em crianças não é comum, em parte porque os vômitos esvaziam o estômago. (Consulte também American Association of Poison Control Centers: E-cigarettes and Nicotine.)