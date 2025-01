Uso de substâncias por adolescentes

O consumo de álcool é comum e é a substância mais frequentemente usada por adolescentes. A pesquisa “Monitoring the Future Survey on Drug Use” é um estudo de longo prazo sobre o uso de substâncias conduzido pelo Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas dos EUA. Esta pesquisa relatou que, em 2021, nos Estados Unidos, 54% dos alunos do último ano do ensino médio haviam experimentado álcool e 26% haviam consumido álcool no último mês e eram considerados consumidores atuais. Cerca de 39% dos alunos do último ano do ensino médio disseram que já haviam ficado bêbados. O consumo excessivo de álcool também é comum e quase 90% de todo o álcool consumido por adolescentes ocorre durante um episódio de consumo compulsivo. O consumo compulsivo é definido como um padrão de consumo de álcool que aumenta o nível de álcool no sangue para 80 miligramas por decilitro (17,37 milimoles por litro). O número de bebidas que constitui consumo compulsivo depende da idade e do sexo e pode ser de apenas três bebidas no prazo de duas horas para garotas adolescentes mais jovens. No entanto, como adolescentes frequentemente consomem bebidas alcoólicas diretamente da garrafa ou preparam suas próprias bebidas, um drink para eles pode ser maior do que um drink “padrão” de um adulto. O consumo compulsivo coloca adolescentes em risco de sofrer acidentes, lesões, praticar atividade sexual arriscada ou indesejada e outras situações lamentáveis. Por esses motivos, os adolescentes devem ser desmotivados de beber.

A sociedade e os meios de comunicação retratam o consumo de álcool como aceitável, na moda ou até mesmo como um mecanismo saudável para controlar o estresse, a tristeza ou problemas de saúde mental. A despeito dessas influências, os pais podem fazer a diferença transmitindo expectativas claras ao seu filho adolescente no que se refere à bebida, definindo limites de maneira consistente e vigiando. Por outro lado, os adolescentes cujos parentes bebem em excesso podem achar que esse comportamento é aceitável. Alguns adolescentes que experimentam álcool acabam desenvolvendo um transtorno relacionado ao uso de álcool. Os fatores de risco para o desenvolvimento de um distúrbio incluem começar a beber em idade precoce e fatores genéticos. Adolescentes com familiares com um transtorno relacionado ao uso de álcool devem ser conscientizados do seu maior risco.