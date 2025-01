Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em crianças e adolescentes

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma infecção viral que destrói progressivamente certos glóbulos brancos do sangue e torna a pessoa mais vulnerável a outras infecções e alguns cânceres e pode causar a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é causada pelo vírus HIV que pode ser transmitido através do contato sexual, transfusão de sangue e, em crianças pequenas, é normalmente adquirida da mãe no momento do nascimento.

Os sinais da infecção em crianças incluem crescimento lento, aumento dos linfonodos em diversas áreas do corpo, atraso no desenvolvimento, infecções bacterianas recorrentes e inflamação dos pulmões.

O diagnóstico é baseado em exames de sangue para infecção pelo HIV.

Os medicamentos anti-HIV (chamados terapia antirretroviral ou TAR) podem controlar os efeitos da infecção por HIV e permitir que as crianças vivam sem complicações.

As crianças são tratadas com os mesmos medicamentos usados para os adultos.

Gestantes com infecção pelo HIV podem prevenir a infecção de seus recém-nascidos usando a terapia antirretroviral, alimentando seus filhos com leite de fórmula ao invés de leite materno e, para algumas mulheres, fazendo parto cesariana.

Consulte também Infecção por HIV em adultos.

Há dois vírus da imunodeficiência humana:

HIV-1

HIV-2

A infecção com HIV-1 é muito mais comum do que a infecção com HIV-2 em quase todas as áreas geográficas. Ambos destroem, progressivamente, certos tipos de glóbulos brancos do sangue chamados linfócitos, que são parte importante das defesas imunológicas do organismo. Quando esses linfócitos são destruídos, o corpo fica vulnerável ao ataque de muitos outros organismos infecciosos. Muitos dos sintomas e complicações da infecção por HIV, incluindo a morte, são resultados de outras infecções e não da infecção por HIV propriamente dita.

A infecção por HIV pode levar a várias infecções problemáticas com microrganismos que geralmente não infectam pessoas saudáveis. Estas são chamadas infecções oportunistas porque se aproveitam de um sistema imune enfraquecido. As infecções oportunistas podem ser causadas por vírus, parasitas, fungos e, às vezes, por bactérias.

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é a forma mais grave de infecção por HIV. Considera-se que uma criança com infecção por HIV tem AIDS quando pelo menos uma doença complicadora se desenvolve ou quando ocorre um declínio significativo da capacidade do corpo de se defender contra infecções.

Somente cerca de 1% das pessoas infectadas por HIV nos Estados Unidos foram diagnosticadas enquanto crianças ou no início da adolescência. Atualmente, a infecção por HIV se tornou rara, devido à maior testagem e pelo tratamento de gestantes infectadas por HIV. O tratamento com medicamentos antirretrovirais antes e durante o nascimento pode ajudar a prevenir a transmissão da mãe para a criança. Embora cerca de 9.000 casos de infecção por HIV tenham sido relatados em crianças e adolescentes jovens entre 1983 e 2015, em 2019, menos de 60 novos casos foram diagnosticados em crianças com menos de 13 anos de idade.

Embora o número de bebês e crianças com infecção pelo HIV que vivem nos Estados Unidos continue a diminuir, o número de adolescentes e adultos jovens com HIV está aumentando. O número está aumentando porque as crianças que foram infectadas quando bebês estão sobrevivendo mais tempo e novos casos estão surgindo em adolescentes e adultos jovens, sobretudo em homens jovens que praticam sexo com homens. Em 2019, foram diagnosticados cerca de 36.000 novos casos de infecção por HIV nos Estados Unidos. Desses novos casos, 20% ocorreram em adolescentes e adultos jovens de 13 a 24 anos de idade (a maioria dos quais tinha 18 anos de idade ou mais).

No mundo todo, o HIV é um problema muito mais comum entre crianças. Em 2021, cerca de 1,7 milhão de crianças com menos de 14 anos de idade tinham infecção por HIV. Todos os anos, aproximadamente 160 mil crianças são infectadas e aproximadamente 100 mil crianças morrem. Programas criados para administrar a terapia antirretroviral (TAR) a mulheres grávidas e crianças reduziram o número anual de novas infecções e mortes na infância em 33% a 50%. No entanto, as crianças infectadas ainda estão longe de receber TAR com a mesma frequência que adultos.

Transmissão da infecção por HIV Recém-nascidos e crianças pequenas O HIV é mais comumente transmitido a crianças por Uma mãe infectada antes ou durante o nascimento

Após o nascimento através da amamentação Em bebês, a infecção por HIV é quase sempre adquirida da mãe. Mais de 95% das crianças infectadas por HIV nos Estados Unidos adquiriram a infecção de suas mães, seja antes ou perto do nascimento (chamada transmissão vertical ou transmissão de mãe para filho). A maior parte das demais crianças e adolescentes que agora vive com a infecção pelo HIV adquiriu a infecção devido a atividade sexual, incluindo, raramente, abuso sexual. Em função de melhores medidas de segurança em relação à triagem de sangue e seus derivados, nos últimos anos quase não houve infecções resultantes do uso de sangue e seus derivados nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa Ocidental. Os especialistas não sabem ao certo quantas mulheres infectadas por HIV dão à luz a cada ano nos Estados Unidos, mas os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estimam em torno de 3.000 a 5.000. Sem a TAR, 25% a 33% delas transmitiriam a infecção ao bebê. A transmissão frequentemente ocorre durante o trabalho de parto e o parto. O risco de transmissão máximo ocorre em mães que Adquirem a infecção por HIV durante a gestação ou durante a amamentação

Estão gravemente doentes devido à infecção por HIV

Têm outros vírus no organismo Todavia, a transmissão diminuiu significativamente nos Estados Unidos, passando de aproximadamente 25% em 1991 para menor ou igual a 1% em 2019. A transmissão de mãe para filho foi reduzida devido a um esforço intenso de testar e tratar mulheres grávidas infectadas tanto durante a gravidez como durante o parto. O vírus também pode ser transmitido pelo leite materno. Aproximadamente 12% a 14% dos bebês que não foram infectados ao nascimento adquirem a infecção por HIV se forem amamentados por uma mãe infectada por HIV. Mais frequentemente, a transmissão ocorre nas primeiras semanas ou meses de vida, mas pode ocorrer mais tarde. A transmissão pela amamentação é mais provável em mães que têm uma concentração elevada de vírus no corpo, incluindo as que adquiriram a infecção durante o período em que estavam amamentando seu bebê. Você sabia que... Adolescentes Em adolescentes, as formas como a infecção por HIV é transmitida são as mesmas que em adultos: Ter contato sexual sem proteção

Compartilhar agulhas infectadas Adolescentes correm maior risco de infecção por HIV se fizerem sexo sem proteção. Os adolescentes que compartilham agulhas infectadas enquanto injetam drogas também correm mais risco. Em casos muito raros, o HIV foi transmitido pelo contato com sangue infectado na pele. Em quase todos os casos, a superfície da pele estava rompida por arranhões ou feridas abertas. Embora a saliva possa conter o vírus, não existe nenhum caso conhecido de transmissão da infecção por tosse, beijo ou mordida. HIV NÃO é transmitido através de Alimentos

Água

Tocar nos mesmos objetos domésticos (por exemplo, roupas, móveis e maçanetas)

Contato social em casa, no local de trabalho ou na escola

Sintomas da infecção por HIV em crianças As crianças que nascem com infecção por HIV raramente apresentam sintomas nos primeiros meses, mesmo que não tenham recebido a terapia antirretroviral (TAR). Se as crianças permanecerem sem tratamento, os sintomas geralmente se desenvolvem por volta dos três anos de idade, mas algumas crianças podem permanecer sem sintomas até os cinco anos de idade. Crianças com infecção por HIV não tratada A maioria das crianças com infecção por HIV nos Estados Unidos e em outros países de alta renda recebe terapia antirretroviral. No entanto, se as crianças não receberem tratamento, os sintomas comuns da infecção por HIV incluem Crescimento lento e atraso de maturação

Aumento dos linfonodos em várias áreas do corpo

Episódios repetidos de infecções bacterianas

Diarreia recorrente

Infecções pulmonares

Aumento do volume do baço ou do fígado

Infecção fúngica da boca (candidíase)

Anemia

Problemas cardíacos

Hepatite

Infecções oportunistas Às vezes, as crianças que não estão recebendo tratamento apresentam episódios repetidos de infecções bacterianas, tais como infecção do ouvido médio (otite média), sinusite, bactérias no sangue (bacteremia) ou pneumonia. Cerca de um terço das crianças com infecção não tratada por HIV desenvolve inflamação pulmonar (pneumonite intersticial linfoide) com tosse e dificuldade para respirar. Uma variedade de outros sintomas e complicações pode surgir à medida que o sistema imunológico da criança se deteriora. Se bebês ou crianças pequenas que contraem uma infecção por HIV desenvolverem uma doença grave, chamada AIDS, eles comumente têm pelo menos um episódio de pneumonia por Pneumocystis jirovecii (consulte Pneumonia em pessoas imunocomprometidas). Esta infecção oportunista séria pode ocorrer já com 4 a 6 semanas de idade, mas ocorre principalmente em bebês de 3 a 6 meses de idade que adquiriram a infecção por HIV antes ou no momento do nascimento. Mais de metade das crianças infectadas com HIV que não recebem tratamento apresentam pneumonia em algum momento. A pneumonia provocada por Pneumocystis é uma importante causa de morte de crianças e adultos com AIDS. Em um número significativo de crianças com infecção por HIV não tratada, os danos cerebrais progressivos impedem ou atrasam marcos do desenvolvimento, tais como andar e falar. Essas crianças também podem ter prejuízo da inteligência e cabeça pequena em relação ao tamanho do corpo. Até 20% das crianças infectadas sem tratamento perdem progressivamente suas aptidões sociais, da linguagem e o controle muscular. Elas podem sofrer de paralisia parcial ou instabilidade dos pés ou de certa rigidez muscular. Anemia (baixa contagem de glóbulos vermelhos) é comum se a infecção não for tratada e faz com que as crianças fiquem fracas e se cansem facilmente. Cerca de 20% das crianças sem tratamento desenvolvem problemas do coração, como batimentos rápidos e irregulares ou insuficiência cardíaca. Crianças sem tratamento também costumam apresentar inflamação do fígado (hepatite) ou inflamação dos rins (nefrite). Cânceres são incomuns em crianças com AIDS, mas o linfoma não Hodgkin e os linfomas no cérebro podem ocorrer em frequência um pouco maior do que em crianças não infectadas. O sarcoma de Kaposi, um câncer relacionado à AIDS que afeta a pele e os órgãos internos, é comum em adultos infectados por HIV, mas é muito raro em crianças infectadas por HIV. Crianças com infecção por HIV tratadas com medicamentos antirretrovirais A TAR mudou significativamente a forma como a infecção por HIV se manifesta em crianças. A TAR é muito eficaz e permite que a infecção por HIV seja tratada como uma doença crônica. Com TAR, as crianças com infecção por HIV geralmente não desenvolvem sintomas da infecção por HIV. Embora a pneumonia bacteriana e outras infecções bacterianas (como bacteremia e otite média recorrente) sejam ligeiramente mais frequentes em crianças infectadas por HIV, as infecções oportunistas e o déficit de crescimento são raros. Embora a TAR diminua nitidamente os efeitos dos distúrbios no cérebro e na medula espinhal, parece haver uma taxa maior de problemas de comportamento, desenvolvimento e cognição em crianças infectadas por HIV que recebem tratamento. Não está claro se esses problemas são causados pela própria infecção por HIV, pelos medicamentos usados para tratar o HIV ou por outros fatores biológicos, psicológicos e sociais que são comuns em crianças infectadas por HIV. Como a TAR permitiu que crianças e adultos sobrevivessem por muitos anos, mais pessoas estão desenvolvendo complicações de longo prazo resultantes da infecção por HIV. Essas complicações incluem obesidade, doenças do coração, diabetes e doença renal. Essas complicações parecem estar relacionadas à própria infecção por HIV como também aos efeitos de determinados medicamentos da TAR. Os sintomas de infecção por HIV adquirida durante a adolescência são semelhantes aos sintomas em adultos (consulte Sintomas da infecção por HIV em adultos).

Diagnóstico da infecção por HIV em crianças Para gestantes antes do nascimento, triagem e exames pré-natais durante o trabalho de parto e o parto

Para crianças após o nascimento, exames de sangue

Após o diagnóstico, monitoramento frequente Gestantes O diagnóstico da infecção por HIV em crianças começa com a identificação da infecção por HIV em mulheres grávidas graças aos exames de sangue pré-natais de rotina. As mulheres devem ser testadas para infecção por HIV no início da gravidez e novamente no terceiro trimestre para detectar infecção por HIV recém‑adquirida. Os testes rápidos para HIV podem ser feitos usando sangue ou saliva em mulheres em trabalho de parto e na sala de parto no hospital. Esses exames podem disponibilizar os resultados em minutos ou até horas. Recém-nascidos e crianças com menos de 18 meses de idade No caso de todas as crianças com menos de 18 meses de idade, os exames de sangue padronizados para detectar anticorpos contra o HIV ou antígenos do HIV para adultos não são úteis, uma vez que o sangue do bebê cuja mãe está infectada por HIV quase sempre contém anticorpos contra o HIV que chegaram a ele através da placenta, mesmo quando o bebê não está infectado. Assim, para poder fazer um diagnóstico definitivo de infecção por HIV em crianças com menos de 18 meses de idade, é realizado um exame de sangue especial denominado teste de ácidos nucleicos (nucleic acid test, NAT). O diagnóstico de infecção por HIV é confirmado no caso de o NAT detectar material genético do HIV (DNA ou RNA) no sangue da criança. O exame NAT deve ser realizado em intervalos frequentes, geralmente nas primeiras duas semanas de vida, e então com aproximadamente um mês de idade e entre os quatro a seis meses de idade. Esses exames frequentes identificam a maioria dos bebês infectados por HIV até os seis meses de idade. É possível que os exames sejam feitos com mais frequência em alguns bebês que estão sob um risco muito grande de apresentar HIV. Todas as crianças nessa faixa etária devem ser testadas se nascerem de mães que Têm infecção pelo HIV

Correm o risco de ter infecção por HIV Crianças com mais de 18 meses de idade e adolescentes No caso de crianças com mais de 18 meses de idade e adolescentes, é possível utilizar os mesmos exames de sangue oferecidos para diagnosticar a infecção por HIV em adultos. Eles são exames de sangue que costumam ser feitos à procura de anticorpos contra o HIV e antígenos do HIV. (Anticorpos são proteínas fabricadas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o organismo contra ataques, e antígenos são substâncias que conseguem desencadear uma resposta imunológica pelo organismo; consulte Exames que detectam anticorpos contra ou antígenos de microrganismos.) Monitoramento Uma vez diagnosticada a infecção por HIV, o médico faz exames de sangue em intervalos regulares de três a quatro meses para monitorar o número de linfócitos CD4+ (valor de CD4) e o número de partículas virais no sangue (carga viral). Os linfócitos são um tipo de glóbulo branco. O número de linfócitos CD4+ diminui à medida que a infecção por HIV piora. Se o valor de CD4 for baixo, a criança terá mais propensão a desenvolver infecções graves e outras complicações do HIV, como determinados tipos de câncer. A carga viral aumenta à medida que a infecção por HIV piora. A carga viral ajuda a prever a velocidade em que o valor de CD4 provavelmente diminuirá nos anos seguintes. A contagem de CD4 e a carga viral ajudam os médicos a determinar quando devem iniciar os medicamentos antirretrovirais, os possíveis efeitos do tratamento e se outros medicamentos podem ser necessários para prevenir infecções mais graves.

Transição para o cuidado na fase adulta Ao atingirem determinada idade (normalmente 18 a 21 anos), os adolescentes infectados por HIV farão a transição de cuidados pediátricos para cuidados adultos. O modelo de assistência médica para adultos é bastante diferente, de forma que os adolescentes não devem ser simplesmente encaminhados a uma clínica ou consultório de adultos sem um planejamento mais elaborado. A assistência médica pediátrica tende a ser centralizada na família e a equipe de atendimento inclui uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, assistentes sociais e profissionais de saúde mental. Os adolescentes infectados ao nascer podem ter recebido cuidados de uma dessas equipes durante a vida toda. Em contraste, o modelo típico de assistência médica para adultos tende a ser centralizado no indivíduo e os profissionais de saúde envolvidos podem estar localizados em consultórios separados, o que exige várias consultas. Os profissionais de saúde em clínicas e consultórios de atendimento para adultos muitas vezes gerenciam um grande volume de pacientes e as consequências de atrasos ou faltas às consultas (que podem ser mais comuns entre adolescentes) são mais rígidas. Planejar a transição durante vários meses e promover conversas ou visitas conjuntas de adolescentes com os profissionais de saúde pediátrica e de adultos pode resultar em uma transição mais suave e bem-sucedida.

Prognóstico da infecção por HIV em crianças Antes da terapia antirretroviral (TAR), 10% a 15% das crianças de países de alta renda e talvez 50% a 80% das crianças de países de baixa renda morriam antes de completarem quatro anos de idade. Hoje em dia, com a TAR, a maioria das crianças nascidas com infecção por HIV vive até à idade adulta. Cada vez mais jovens adultos que foram infectados no nascimento deram à luz ou conceberam seus próprios filhos. Não se sabe se a infecção por HIV ou a TAR administrada a crianças infectadas por HIV durante períodos críticos do crescimento e desenvolvimento causará outros efeitos colaterais posteriormente na vida. No entanto, até o momento, tais efeitos colaterais não foram observados em crianças infectadas, no nascimento ou antes dele, que foram tratadas com TAR e que são agora adultos jovens. Devido à forma como o HIV se mantém oculto nas células das pessoas, os medicamentos não eliminam totalmente o vírus do corpo. Mesmo quando os exames não detectam os vírus, alguns deles permanecem dentro das células. Em uma circunstância, foram administradas altas doses de TAR a uma criança que nasceu de uma mãe infectada por HIV que não recebeu tratamento. Embora a TAR tenha sido inadvertidamente interrompida quando a criança tinha 15 meses de idade, aos 24 meses de idade, os médicos ainda não haviam conseguido detectar o HIV em reprodução (replicação) na criança. Entretanto, os médicos conseguiram detectar o vírus mais tarde. Há estudos de pesquisa em andamento para descobrir se administrar doses altas de TAR para suprimir o vírus, mesmo que por um curto período, é melhor para a saúde. Os médicos recomendam que pessoas de qualquer idade não interrompam sua TAR. Se crianças com HIV não receberem medicamentos antirretrovirais, infecções oportunistas ocorrerão, particularmente a pneumonia por Pneumocystis, e o prognóstico é ruim. A pneumonia provocada por Pneumocystis causa morte em 5 a 40% das crianças tratadas e em quase 100% das crianças sem tratamento. O prognóstico também é ruim para crianças nas quais o vírus é detectado cedo (na primeira semana de vida) ou que desenvolvem sintomas no primeiro ano de vida se não receberem TAR. Não existe atualmente cura para a infecção por HIV e ainda não se sabe se a cura é mesmo possível. Entretanto, sabe-se de fato que a infecção por HIV é tratável e que a sobrevida de longo prazo é possível caso uma TAR eficaz seja administrada.

Prevenção da infecção por HIV em crianças Ver também Tratamento preventivo após a exposição. Prevenção da transmissão da mãe infectada para a criança A terapia preventiva atual para mulheres grávidas infectadas é altamente eficaz para minimizar a transmissão. Gestantes infectadas por HIV devem iniciar a terapia antirretroviral (TAR) por via oral. Idealmente, a TAR deve ser iniciada assim que a infecção por HIV é diagnosticada e a mulher estiver preparada para cumprir a terapia receitada. Gestantes infectadas por HIV que já estiverem usando TAR devem continuar a terapia durante a gestação. Mulheres infectadas por HIV também devem continuar a TAR enquanto tentam engravidar. Além da TAR materna, o medicamento antirretroviral zidovudina (ZDV) costuma ser administrado pela veia (por via intravenosa) à mulher durante o trabalho de parto e o parto. A ZDV é, então, administrada ao recém-nascido exposto ao HIV por via oral, duas vezes ao dia, durante as primeiras 4 a 6 semanas de vida (às vezes, juntamente com outros medicamentos antivirais para certos recém‑nascidos com maior risco de contrair uma infecção por HIV). Esse tratamento de mães e crianças reduz a taxa de transmissão de 25% para 1% ou menos. Além disso, o parto por cesariana (cesariana) realizado antes do início do trabalho de parto reduz o risco de o recém-nascido adquirir a infecção por HIV. Os médicos podem recomendar parto por cesariana para mulheres cuja infecção não esteja bem controlada por TAR. Após o parto, a TAR é continuada para todas as mulheres infectadas por HIV. Como o HIV pode ser transmitido durante a amamentação e no leite materno, a decisão de amamentar deve ser tomada somente após aconselhamento e discussões de tomada de decisão com profissionais de saúde. Nos países em que os riscos de desnutrição e infecção que resultam de água ou fórmula não limpa são elevados e não houver disponibilidade de uma fórmula infantil segura e acessível, os benefícios da amamentação superam o risco de transmissão do HIV. Nesses países, as mães infectadas por HIV sob supervisão médica podem continuar a amamentar durante, pelo menos, 12 meses de vida do bebê e, depois, desmamar rapidamente o bebê, passando-o para alimentos. Muitas vezes, seus bebês recebem TAR durante todo o período de amamentação. Mães com infecção por HIV devem ser aconselhadas a nunca doar leite materno a bancos de leite. Mães infectadas por HIV não devem pré-mastigar os alimentos para o bebê. Prevenção da transmissão de uma criança infectada para outras crianças Visto que é provável que não se saiba se uma criança está infectada por HIV, todas as escolas e creches devem adotar medidas especiais para lidar com acidentes, como hemorragias nasais, e para limpar e desinfetar superfícies contaminadas com sangue. Durante a limpeza, o profissional deve ser instruído a evitar o contato da pele com o sangue. Luvas cirúrgicas devem estar sempre à disposição e as mãos devem ser lavadas depois de removê-las. As superfícies contaminadas devem ser limpas e desinfetadas com solução recém-preparada de uma parte de água sanitária para dez a cem partes de água. Essas práticas são denominadas precauções universais e são seguidas não somente para crianças com infecção por HIV, mas para todas as crianças e em todas as situações que envolvam sangue. Prevenção da transmissão em adolescentes A prevenção em adolescentes é igual à prevenção em adultos. Todos os adolescentes devem ter acesso a exames de HIV e devem aprender como o HIV é transmitido e como ele pode ser evitado, incluindo abstenção de comportamentos de alto risco (como compartilhar agulhas infectadas) e de sexo ou usando práticas de sexo seguro. Tratamento preventivo antes da exposição Tomar um medicamento antirretroviral antes de ser exposto ao HIV pode reduzir o risco de infecção por HIV. Esse tratamento preventivo é denominado profilaxia pré-exposição (preexposure prophylaxis, PrEP). A PrEP é mais eficaz se as pessoas tomarem o medicamento todos os dias, mas pode ser cara, então a PrEP é recomendada mais frequentemente para pessoas que não estão infectadas com HIV, mas que têm alto risco de serem infectadas, como pessoas com um parceiro sexual infectado por HIV, homens que fazem sexo com homens e pessoas transgênero. É possível que a PrEP também venha a ser administrada a adolescentes mais velhos sob risco, porém, problemas de sigilo e custo são mais complexos para eles que para os adultos recebendo a PrEP. Pessoas que usam PrEP ainda precisam usar outros métodos para prevenir outras infecções, incluindo uso regular de preservativos e o não compartilhamento de agulhas para injetar drogas.