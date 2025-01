Hipotireoidismo em bebês e crianças

Reposição de hormônio tireoidiano

Crianças com hipotireoidismo congênito ou adquirido normalmente recebem o hormônio da tireoide sintético levotiroxina. A levotiroxina é geralmente administrada a crianças na forma de comprimidos. Para bebês, os comprimidos podem ser esmagados, misturados com uma pequena quantidade (1 a 2 mililitros) de água, leite materno ou fórmula láctea não à base de soja e administrados por via oral por seringa. Ela não deve ser dada simultaneamente com fórmula à base de soja, nem com suplementos de ferro ou cálcio, porque estas substâncias podem reduzir a quantidade de levotiroxina que é absorvida. As formulações líquidas estão disponíveis comercialmente para crianças de qualquer idade, mas a experiência com o uso dessas formulações no tratamento do hipotireoidismo congênito é limitada.

A maioria das crianças com hipotireoidismo congênito geralmente precisa tomar reposição com hormônio da tireoide por toda a vida. No entanto, algumas crianças com hipotireoidismo congênito, geralmente aquelas que não precisaram receber um aumento da dose após a infância, podem conseguir parar o tratamento após atingirem cerca de 3 anos de idade.

Os médicos continuam a monitorar as crianças mediante exames de sangue realizados em intervalos regulares, dependendo da idade. As crianças são monitoradas com mais frequência durante os primeiros anos de vida.

O tratamento do hipotireoidismo é determinado por um médico especializado no tratamento de crianças com problemas do sistema endócrino (chamado de endocrinologista pediátrico).