Hipertireoidismo em bebês e crianças

Medicamentos antitireoidianos

Betabloqueadores

Às vezes, iodo ou hidrocortisona

Às vezes, cirurgia

Crianças de todas as idades, incluindo recém‑nascidos, recebem medicamentos antitireoidianos (como metimazol), que diminuem a produção de hormônios da tireoide e, às vezes, betabloqueadores (como propanolol), que são medicamentos que diminuem a frequência cardíaca. Betabloqueadores são usados apenas se a frequência cardíaca estiver muito elevada ou se a pressão arterial estiver muito elevada. O tratamento com betabloqueadores é interrompido depois que os medicamentos antitireoidianos começam a fazer efeito.

Recém-nascidos também podem receber iodo ou hidrocortisona por via oral se as outras terapias não tiverem ajudado. Esses medicamentos são interrompidos assim que os anticorpos que atravessaram a placenta, provenientes da mãe, tiverem desaparecido da corrente sanguínea do recém-nascido. Bebês tratados com medicamentos antitireoidianos devem ser monitorados cuidadosamente para garantir que o tratamento não cause hipotireoidismo, o que pode afetar o crescimento e o desenvolvimento.

Recém-nascidos com hipertireoidismo quase sempre se recuperam até os seis meses e não precisam mais de medicamentos antitireoidianos. Os sintomas em crianças mais velhas tratadas com medicamentos antitireoidianos podem acabar desaparecendo (chamado remissão), mas os sintomas podem retornar (chamado recidiva) em algumas crianças. Portanto, elas são monitoradas regularmente para determinar se precisam de tratamento adicional.

Às vezes, crianças mais velhas (a partir de 11 anos) com doença de Graves precisam de tratamentos adicionais para tratar o distúrbio permanentemente. Pode ser necessário tratamento permanente (terapia definitiva) se os medicamentos antitireoidianos não resultarem em remissão após 18 a 24 meses de uso, se a criança não tomar os medicamentos ou se estiverem causando efeitos colaterais sérios. Na terapia definitiva, a tireoide é destruída com iodo radioativo ou removida por cirurgia. Contudo, o iodo radioativo normalmente não é administrado a crianças com menos de dez anos de idade e frequentemente ele não é eficaz em pessoas com glândulas tireoides maiores. Portanto, cirurgia pode ser feita ao invés em crianças e adolescentes que apresentam esses fatores.

Os nódulos são removidos cirurgicamente.

A tireoidite aguda é tratada com antibióticos, e anti‑inflamatórios não esteroides (AINEs) são administrados para dor e febre. Uma cirurgia pode ser necessária (por exemplo, para drenar um abscesso). A tireoidite subaguda não é tratada com antibióticos, mas AINEs são administrados para dor e febre. Crianças não recebem medicamentos antitireoidianos para nenhum tipo de tireoidite, mas betabloqueadores podem ser administrados.

A tempestade tireoidiana é uma emergência com risco à vida e com risco maior de morte. Ela é tratada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) com vários medicamentos.