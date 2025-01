Ausência de menstruação

Em meninas ou mulheres em idade fértil, os exames podem incluir

Exame de gravidez

Exames de sangue para medir os níveis hormonais

Um exame de imagem ou procedimento para examinar o sistema reprodutor (por exemplo, ultrassonografia ou histeroscopia)

Às vezes, o uso de medicamentos hormonais para determinar se eles desencadeiam uma menstruação

Às vezes, um exame de gravidez é realizado mesmo em meninas que ainda não tenham menstruado ou relatado ter tido atividade sexual. Se a gravidez é descartada, outros exames são feitos com base nos resultados do exame e da causa suspeita.

Se a menina nunca tiver tido a menstruação (amenorreia primária), mas tiver características sexuais secundárias normais, primeiramente são realizados exames de hormônio no sangue, um exame físico e uma ultrassonografia para verificar quanto à presença de defeitos congênitos que poderiam impedir o sangue menstrual de sair do útero. É possível que um exame de ressonância magnética (RM) seja realizado caso a presença de defeitos congênitos seja algo incomum ou caso seja difícil identificá-los.

Os exames são feitos geralmente em uma determinada ordem, e as causas são identificadas ou eliminadas neste processo. Caso os sintomas indicarem um distúrbio específico, é possível que os exames para esse distúrbio sejam realizados antes. Por exemplo, se a mulher tiver dores de cabeça e problemas de visão, uma ressonância magnética do cérebro é realizada para tentar detectar a existência de um tumor hipofisário. A necessidade de realizar mais exames e quais seriam esses exames dependerá dos resultados dos exames anteriores. Os exames mais comuns incluem

Exames de sangue para medir a concentração de determinados hormônios, incluindo prolactina (para verificar se os níveis estão elevados, o que pode interferir com a menstruação), hormônios tireoidianos (para verificar se há distúrbios da tireoide), hormônio folículo-estimulante (para verificar se há problemas de funcionamento da hipófise ou do hipotálamo) e hormônios masculinos (para verificar se há distúrbios que estimulam o desenvolvimento de características masculinas)

Exames de imagem do abdômen e da pelve para procurar por tumores nos ovários ou nas glândulas suprarrenais (geralmente por ultrassonografia, mas às vezes por tomografia computadorizada (TC) ou RM)

Exame de cromossomos em uma amostra de tecido (por exemplo, sangue) para verificar se há doenças genéticas

Um procedimento para visualizar a parte interna do útero e as trompas de Falópio (histeroscopia ou histerossalpingografia) e verificar quanto à presença de obstruções nesses órgãos e outras alterações

Uso de hormônios (estrogênio e uma progestina ou progesterona) para testar e provocar sangramento menstrual

Durante uma histeroscopia, o médico insere um tubo de visualização fino através da vagina e do colo do útero para ver o interior do útero. Esse procedimento pode ser realizado no consultório médico ou em um hospital em caráter ambulatorial.

Durante uma histerossalpingografia, uma radiografia é tirada depois que uma substância que pode ser visualizada na radiografia (um meio de contraste radiopaco) é injetada no útero e nas trompas de Falópio, através do colo do útero. Em geral, uma histerossalpingografia é realizada em caráter ambulatorial no setor de radiologia de um hospital.

É possível que hormônios (progestina ou estrogênio mais progestina) sejam administrados por via oral para tentar desencadear o sangramento menstrual. Se os hormônios desencadearem o sangramento menstrual, é possível que a causa seja o mau funcionamento do sistema hormonal que controla as menstruações ou a menopausa precoce. Se os hormônios não desencadearem o sangramento menstrual, é possível que a causa seja um distúrbio uterino ou uma anomalia estrutural que impede que o sangue menstrual saia pela vagina.