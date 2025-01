Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola

A vacina tríplice viral é aplicada como injeção sob a pele.

Como parte da vacinação infantil de rotina, são administradas duas doses: entre os 12 e 15 meses e, geralmente, entre os 4 e 6 anos.

Todos os adultos que nasceram a partir de 1957 devem receber uma dose da vacina, a menos que tenham documentação de vacinação com uma ou mais doses da Tríplice viral ou a menos que os exames laboratoriais mostrem evidência de que estão imunes.

O nascimento antes de 1957 costuma ser considerado evidência suficiente de imunidade a sarampo, caxumba e rubéola, exceto para trabalhadores na área da saúde. Os profissionais de saúde são vacinados ou passam por exames laboratoriais para verificar se há evidência de imunidade.

A infecção por rubéola durante a gravidez pode ter consequências graves para o feto, tais como aborto espontâneo ou defeitos congênitos graves. Portanto, todas as mulheres que possam engravidar, independentemente de seu ano de nascimento, devem ser testadas quanto à imunidade à rubéola. Se as mulheres não tiverem evidência de imunidade, as que não estiverem grávidas devem ser vacinadas e as mulheres grávidas devem ser vacinadas imediatamente após a gravidez chegar a termo.

Adultos com probabilidade de ficarem expostos a essas infecções devem receber uma segunda dose da vacina. Essas pessoas incluem aquelas que

Nasceram a partir de 1957 ou que trabalham com assistência à saúde e que ainda não foram imunizados contra sarampo, caxumba e rubéola

Ingressam na faculdade ou em outras instituições educacionais após o ensino médio

Viajam internacionalmente

Têm infecção por HIV (a menos que o sistema imunológico esteja gravemente enfraquecido) e ainda não estejam imunes contra sarampo, caxumba e rubéola

Uma segunda dose da vacina Tríplice viral também deve ser administrada a pessoas que vivem na mesma casa em que uma pessoa com o sistema imunológico gravemente debilitado.

As mulheres grávidas e as pessoas que apresentaram reações alérgicas sérias à gelatina ou a determinados antibióticos (especialmente neomicina) não devem ser vacinadas.

Alguns outros quadros clínicos podem afetar se e quando as pessoas são vacinadas (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?).

Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada.

(Consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade e CDC: Recomendações para pessoas a partir de 19 anos de idade.)