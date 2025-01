A vacina contra chikungunya é recomendada para adultos a partir de 18 anos de idade que viajam para um país ou território onde há um surto de chikungunya. Além disso, a vacina contra chikungunya pode ser considerada para as seguintes pessoas que viajam para um país ou território sem um surto, mas com evidência de transmissão do vírus chikungunya entre humanos nos últimos cinco anos:

Pessoas com mais de 65 anos de idade, particularmente aquelas com quadros clínicos subjacentes, que provavelmente serão expostas pelo menos moderadamente a mosquitos (a exposição moderada poderia incluir viajantes que poderiam ter, pelo menos, duas semanas cumulativas de exposição a mosquitos em ambientes internos ou externos) OU

Pessoas que permanecem nessa área por um período cumulativo de seis meses ou mais

A vacina contra chikungunya também é recomendada para técnicos de laboratório com potencial para exposição ao vírus chikungunya.

Não se sabe se o vírus da vacina pode ser transmitido de gestantes para recém-nascidos ou se o vírus da vacina pode causar algum problema no recém-nascido. Antes de administrar a vacina a uma gestante, os médicos consideram o risco de exposição da mulher ao vírus chikungunya, a idade gestacional do feto (número de semanas de gestação) e os riscos para o feto de uma doença causada pelo vírus chikungunya na gestante.