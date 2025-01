Icterícia em adultos

Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa e os exames que podem ser necessários (consulte a tabela Algumas causas e características da icterícia).

Os médicos perguntam quando começou a icterícia e há quanto tempo ela está presente. Eles também perguntam quando a urina começou a ficar escura (o que geralmente ocorre antes do desenvolvimento da icterícia). As pessoas são questionadas sobre outros sintomas, como coceira, cansaço, alterações nas fezes e dor abdominal. Os médicos estão especialmente interessados nos sintomas que sugerem uma causa grave. Por exemplo, a perda de apetite repentina, náuseas, vômitos, dor no abdômen e febre sugerem hepatite, especialmente em pessoas jovens e pessoas com fatores de risco para hepatite. Febre e dor intensa e constante na parte superior direita do abdômen sugere colangite aguda (infecção dos dutos biliares), geralmente nas pessoas com obstrução no duto biliar. A colangite aguda é considerada uma emergência médica.

Os médicos perguntam se as pessoas já tiveram distúrbios hepáticos, se fizeram cirurgia envolvendo os dutos biliares e se usam alguma substância capaz de causar icterícia (p. ex, os medicamentos prescritos amoxicilina/clavulanato, clorpromazina, azatioprina e contraceptivos orais, álcool, medicamentos de venda livre, ervas medicinais e outros produtos fitoterápicos, como chás). Saber se os familiares também estão com icterícia ou outros distúrbios hepáticos pode ajudar os médicos na identificação de distúrbios hepáticos hereditários.

Como a hepatite é uma causa comum, os médicos perguntam especialmente sobre condições que aumentam o risco de hepatite, como

Trabalhar em creche

Residir ou trabalhar em uma instituição com residentes permanentes, como instituições de saúde mental, de cuidados de longo prazo ou prisão

Residir ou viajar para uma área em que a hepatite é endêmica

Praticar sexo anal

Comer mariscos crus

Injetar drogas ilícitas ou recreativas

Fazer hemodiálise

Compartilhar lâminas de barbear ou escovas de dente

Fazer tatuagem ou piercing corporal

Trabalhar em uma instituição de cuidados com a saúde sem vacinação contra hepatite

Ter feito transfusão de sangue antes de 1992

Fazer sexo com um portador de hepatite

Ter nascido entre 1945 e 1965

Durante o exame físico, os médicos procuram sinais de distúrbios graves (como febre, pressão arterial muito baixa e frequência cardíaca rápida) e sinais de comprometimento grave da função hepática (como formação fácil de hematomas, um eritema com pequenos pontos ou manchas irregulares ou alterações no funcionamento mental). Eles cuidadosamente palpam o abdômen para verificar nódulos, sensibilidade, inchaço e outras anormalidades, como um fígado ou baço aumentado.