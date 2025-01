Fibrose hepática

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

A fibrose é a formação de uma quantidade anormalmente grande de tecido cicatricial no fígado. Ela acontece quando o fígado tenta reparar e substituir células danificadas.

Muitos quadros clínicos podem lesionar o fígado.

A fibrose em si não causa nenhum sintoma, mas uma cicatrização intensa pode resultar em cirrose, que pode causar sintomas.

Os médicos podem, frequentemente, diagnosticar fibrose e estimar sua gravidade com base nos resultados dos exames de sangue e de imagem, mas, por vezes, é necessária uma biópsia de fígado.

O tratamento envolve corrigir o quadro clínico subjacente sempre que possível.

Fibrose e cirrose não são distúrbios específicos. Ao invés disso, eles são o resultado de outras causas de lesão hepática.

A fibrose se desenvolve quando o fígado é danificado repetida ou continuamente. Após um episódio isolado de lesão, mesmo grave (como na hepatite aguda), o fígado costuma se reparar fazendo novas células hepáticas e fixando-as na rede de tecido conjuntivo (estrutura interna) que é deixada quando ocorre a morte de células hepáticas. Contudo, se a lesão for repetida ou contínua (como ocorre na hepatite crônica), as células hepáticas tentam corrigir a lesão, mas as tentativas resultam em tecido cicatricial (fibrose). A fibrose pode se desenvolver mais rapidamente quando ela é causada pelo bloqueio dos dutos biliares.

O tecido cicatricial substitui as células hepáticas e, diferente dessas células, não desempenha qualquer função. O tecido cicatricial pode distorcer a estrutura interna do fígado e interferir no fluxo sanguíneo que chega ao fígado e permeia o fígado, limitando o suprimento sanguíneo para as células hepáticas. Sem sangue suficiente, estas células morrem e mais tecido cicatricial é formado. Além disso, a pressão arterial na veia que transporta o sangue do intestino para o fígado (veia porta) aumenta – um quadro clínico chamado hipertensão portal.

Às vezes, a fibrose pode ser revertida se a causa for prontamente identificada e corrigida. Contudo, após meses ou anos de lesões repetidas ou contínuas, a fibrose se torna extensiva e permanente. O tecido cicatricial pode formar faixas pelo fígado, destruindo sua estrutura interna e prejudicando a capacidade de regeneração e funcionamento do fígado. Esta cicatrização grave é chamada cirrose.

Sintomas de fibrose hepática A fibrose em si não causa sintomas. Os sintomas podem resultar dos distúrbios causando a fibrose. Além disso, se a fibrose progredir, pode haver o desenvolvimento de cirrose. A cirrose pode causar complicações (como hipertensão portal) que causam sintomas.

Diagnóstico de fibrose hepática Avaliação médica

Algumas vezes exames de sangue, exames de imagem ou ambos

Às vezes, biópsia de fígado Os médicos suspeitam de fibrose quando as pessoas têm um distúrbio ou tomam um medicamento que poderia causar fibrose ou quando exames de sangue de rotina para avaliar o fígado indicam que o fígado está danificado ou não está funcionando adequadamente. São feitos testes para confirmar o diagnóstico e, havendo fibrose, exames são feitos para determinar a gravidade. Esses testes podem incluir exames de imagem, exames de sangue, biópsia de fígado e, algumas vezes, exames de imagem especializados para determinar a rigidez do fígado. Exames de imagem como ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) não detectam fibrose inicial ou moderadamente avançada. Contudo, estes exames podem mostrar anormalidades que podem acompanhar a cirrose e hipertensão portal (como um baço aumentado ou varizes). Certas combinações de exames de sangue conseguem distinguir entre dois níveis de fibrose: Ausente ou leve

Moderado a grave A gravidade da fibrose ajuda a determinar o prognóstico em pessoas com hepatite viral crônica. A biópsia de fígado é a maneira mais confiável de detectar e estadiar a fibrose (determinar sua quantidade) e identificar o distúrbio causador. A biópsia é frequentemente feita para confirmar o diagnóstico, identificar a causa da doença hepática, para determinar o estágio da fibrose ou a presença de cirrose, bem como para avaliar a resposta ao tratamento. Como a biópsia de fígado é invasiva e pode causar complicações, inicialmente os médicos podem solicitar exames de sangue e de imagem para determinar o nível de fibrose e, só então, decidir pela necessidade de uma biópsia do fígado. Os médicos estão usando, cada vez mais, certos exames de imagem especializados como alternativas não invasivas à biópsia. Exames de imagem especializados podem determinar o grau de rigidez do fígado. Quanto mais rígido o tecido hepático, mais grave a fibrose deverá ser. Estes exames (elastografia transitória, elastografia por ressonância magnética e exame de imagem por impulso de força de radiação acústica) usam ondas sonoras, aplicadas ao abdômen, para determinar a rigidez do tecido hepático. Diferente da biópsia de fígado, estes exames não são invasivos tendo, portanto, algumas vantagens. A elastografia transitória e a elastografia por ressonância magnética estão sendo usadas em pessoas com vários distúrbios hepáticos para diagnosticar e estadiar a fibrose. Além disso, esses testes são usados para avaliar a quantidade de gordura hepática em pessoas com doença hepática gordurosa. A ultrassonografia convencional pode não ser confiável, porque os resultados dependem da habilidade da pessoa em realizar o procedimento. Por outro lado, esses exames de imagem especializados relatam sua medição em números, permitindo uma avaliação objetiva. As combinações de exames de sangue e exames de imagem, alguns deles altamente especializados, podem melhorar a capacidade do médico de avaliar com precisão o grau de fibrose.