Colangite esclerosante primária

Tratamento de sintomas e complicações

Algumas vezes, transplante de fígado

Se as pessoas não apresentam sintomas, não é necessário tratamento. Contudo, pelo menos duas vezes ao ano, é necessário que façam um exame físico e exames de sangue para monitorar a progressão do distúrbio.

Os medicamentos ácido ursodesoxicólico e colestiramina podem ajudar a aliviar a coceira. A colangite bacteriana recorrente é tratada com antibióticos. A CPRE é realizada conforme necessário para alargar (dilatar) os dutos bloqueados. Às vezes, tubos para manter os dutos abertos (stents) são inseridos temporariamente.

O transplante de fígado é o único tratamento que prolonga a vida e pode trazer a cura. Um transplante de fígado pode ser necessário em pessoas com cirrose e complicações sérias relacionadas, em pessoas com colangite bacteriana recorrente ou em pessoas com câncer nos canais biliares ou no fígado.

Se um câncer dos dutos biliares se desenvolver e a cirurgia para remover o câncer não for possível, os stents podem ser passados pelo endoscópio e colocados nos dutos biliares obstruídos pelo câncer. Esses stents abrem os canais, podem melhorar a icterícia e prevenir infecções recorrentes. Se o câncer nos canais biliares for limitado à parte inferior do fígado (onde os canais biliares fora do fígado encontram os canais biliares dentro do fígado), um transplante de fígado pode ser uma opção para a cura.