Yedidya Saiman, MD, PhD
Afiliações
Assistant Professor
Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Diagnóstico dos distúrbios do fígado, da vesícula biliar e das vias biliares
Distúrbios da vesícula biliar e dutos biliares