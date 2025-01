Um baço aumentado geralmente não causa muitos sintomas, e os que ele causa podem ser confundidos com muitos outros quadros clínicos. Uma vez que o baço aumentado se encontra junto do estômago e por vezes o pressiona, as pessoas podem se sentir cheias depois de comer um pequeno lanche ou mesmo sem sequer comer. As pessoas podem também sentir dores abdominais ou nas costas na área do baço, na parte superior esquerda do abdômen ou no lado esquerdo das costas. As dores podem se espalhar para o ombro esquerdo, especialmente se partes do baço não estiverem recebendo sangue suficiente e começarem a morrer.

Caso o hiperesplenismo cause anemia grave, as pessoas podem sentir cansaço ou falta de ar. As pessoas podem também sofrer infecções frequentes como resultado da escassez de glóbulos brancos e da tendência de sangrar como resultado da escassez de plaquetas.