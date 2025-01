Tratamento da dor

Os opioides apresentam muitos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais têm maior probabilidade de ocorrer em pessoas com certas doenças: insuficiência renal, doença hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), apneia do sono não tratada, demência ou outro transtorno cerebral.

Os seguintes efeitos comumente ocorrem quando os opioides são usados:

Sonolência

Confusão mental

Náusea e vômito

Constipação intestinal

Os efeitos colaterais menos comuns de opioides incluem:

Retenção de urina

Contração involuntária dos músculos (chamada mioclonia)

Prurido

Redução grave da respiração

Morte

Sonolência é um efeito colateral comum de opioides. Para algumas pessoas que recebem opioides, a sonolência desaparece ou diminui em alguns dias. Se as pessoas continuarem a sentir sonolência, pode-se tentar utilizar um opioide diferente uma vez que graus de sonolência causados por diferentes opioides podem variar. Antes de um evento importante que requeira estado de alerta, as pessoas podem receber um medicamento estimulante (tal como metilfenidato ou modafinila) para compensar a sonolência. Para algumas pessoas, consumir bebida com cafeína ajuda a compensar a sonolência. Ao sentir sonolência após tomar um opioide, deve-se evitar dirigir veículos e ter cuidado extra para evitar acidentes com quedas.

Confusão também pode ser resultado do uso de opioides, especialmente se as pessoas são mais velhas. Os opioides aumentam o risco de quedas em pessoas mais velhas.

Por vezes, náuseas ocorrem em pessoas que sentem dor, e os analgésicos opioides podem aumentar essa sensação. Medicamentos antieméticos, administrados na forma de comprimidos, supositórios ou injeções, podem ajudar a prevenir ou aliviar náuseas. Metoclopramida, hidroxizina e proclorperacina são alguns dos antieméticos mais consumidos.

Essa coceira causada pelo uso de opioides pode ser aliviada por um anti-histamínico, tal como difenidramina, tomado por via oral ou dado por via intravenosa.

Frequentemente ocorre constipação, sobretudo em idosos. Os laxantes, como a senna, previnem e aliviam a constipação intestinal. O aumento da ingestão de líquidos também pode ajudar a aliviar esse sintoma. Agentes osmóticos, como polietilenoglicol, também podem ser úteis. Esses agentes atraem grandes quantidades de água para o intestino grosso para estimular a evacuação. Algumas pessoas podem precisar de enemas. Quando essas medidas não são eficazes, os médicos podem prescrever um medicamento (tal como metilnaltrexona) que bloqueia apenas os efeitos dos opioides no estômago e intestino e não diminuem o alívio da dor.

A retenção de urina pode ser resultado do uso de opioides, especialmente em homens com a próstata aumentada. Tentar urinar uma segunda vez após uma pausa breve (dupla micção) ou aplicar pressão suave na parte mais baixa do abdômen (área sobre a bexiga) durante a micção pode ajudar. Às vezes, são usados medicamentos que relaxam os músculos da bexiga (como tansulosina).

Para a maior parte das pessoas, a náusea e a coceira desaparecem ou diminuem em alguns dias. Já a retenção urinária e a constipação geralmente desaparecem muito mais lentamente, se tanto.

Efeitos colaterais sérios podem ocorrer quando as pessoas fazem muito uso de um opioide. Esses efeitos colaterais incluem uma redução grave da respiração (depressão respiratória), coma e até mesmo morte. O risco de desenvolver depressão respiratória e morte por parada respiratória aumenta nos seguintes casos:

A presença de certos quadros clínicos (como distúrbios hepáticos, renais, respiratórios ou mentais)

Um transtorno de abuso de substâncias

Ingestão de outros medicamentos que causam sonolência (como benzodiazepínicos)

Consumo de álcool

Alguns desses efeitos colaterais podem ser revertidos com naloxona, um antídoto geralmente aplicado por via intravenosa ou por borrifo no nariz.

Para pessoas com risco maior de efeitos colaterais de opioides (incluindo depressão respiratória), os médicos podem prescrever naloxona quando prescreverem o opioide. Enfermeiros e familiares ou cuidadores devem ficar atentos a efeitos colaterais sérios de opioides e, se estes ocorrerem, estar preparados para aplicar naloxona por injeção ou borrifada no nariz da pessoa. Os médicos ou farmacêuticos geralmente ensinam a pessoa como tomar o opioide e os familiares ou cuidadores como administrar a naloxona.

Tolerância ocorre em algumas pessoas que tomam opioides repetidamente ao longo do tempo. Elas necessitam de doses mais elevadas uma vez que seu organismo se adapta ao medicamento e, portanto, responde de forma menos adequada ao mesmo. No entanto, para a maioria das pessoas, a mesma dose de opioide continua a ser eficaz por muito tempo. Frequentemente, a necessidade de uma dose mais alta indica que a doença está piorando, e não o desenvolvimento de tolerância.

Dependência física geralmente se desenvolve em pessoas que tomam opioides por um longo período. Isso significa que apresentam sintomas de abstinência se o medicamento for suspenso. Os sintomas de abstinência incluem calafrios, cãibras abdominais, diarreia, dificuldade para dormir e uma sensação de tremor. Quando se pretende suspender os opioides, depois de os ter consumido durante um longo período, a dose deve ser diminuída de forma progressiva para minimizar o desenvolvimento dos sintomas.

Dependência física não é o mesmo que transtorno de abuso de opioides (vício). Dependência é caracterizada por uma ânsia por medicamento e uso compulsório e incontrolado do medicamento, apesar dos danos causados ao usuário ou a outras pessoas. A maioria das pessoas que tomam opioides para controlar a dor, e não apresentavam previamente problemas com abuso de drogas, não se tornam viciadas em opioides. No entanto, os médicos regularmente monitoram quaisquer sinais de vício em pessoas que tomam analgésicos opioides.