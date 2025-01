Testes para diagnóstico de doenças do encéfalo, da medula espinhal e do nervo

O líquido cefalorraquidiano flui por um canal (espaço subaracnóideo) entre as camadas de tecido (meninges) que revestem o cérebro e a medula espinhal. Esse líquido, que cerca o cérebro e a medula espinhal, ajuda a amortecê-los contra choques súbitos e lesões menores.

Na punção lombar, retira-se uma amostra do líquido cefalorraquidiano com uma agulha e envia-se ao laboratório para análise.

O exame do líquido cefalorraquidiano serve para detectar infecções, tumores e hemorragias no cérebro e na medula espinhal. Essas doenças podem alterar o aspecto e o conteúdo do líquido cefalorraquidiano que, em geral, é claro e incolor e contém glóbulos brancos e vermelhos. Por exemplo, os seguintes achados sugerem certas doenças:

Um aumento na contagem de glóbulos brancos no líquido cefalorraquidiano sugere infecção ou inflamação do cérebro e da medula espinhal.

O líquido turvo, devido à presença de glóbulos brancos em excesso, sugere meningite (infecção e inflamação dos tecidos que revestem o cérebro e a medula espinhal) ou às vezes encefalite (infecção e inflamação do cérebro).

Níveis elevados de proteína no líquido podem ser resultado de alguma lesão no cérebro, na medula espinhal ou em uma raiz nervosa espinhal (parte de um nervo espinhal próximo à medula espinhal).

A descoberta de anticorpos anômalos no líquido sugere esclerose múltipla ou uma infecção.

Níveis baixos de açúcar (glicose) indicam meningite ou câncer.

Sangue no líquido é um indício de uma hemorragia encefálica – por exemplo, quando uma dilatação em uma artéria enfraquecida no cérebro (aneurisma) estoura (rompe).

Várias doenças podem aumentar a pressão do líquido, incluindo tumores cerebrais e meningite.

Os médicos não fazem punção lombar quando a pressão dentro do crânio aumenta, por exemplo, quando há uma massa (como um tumor ou abscesso) no cérebro. Nesses casos, uma punção lombar pode reduzir subitamente a pressão abaixo do cérebro. Como resultado, o cérebro pode mover-se e ser pressionado por uma das pequenas aberturas nos tecidos relativamente rígidos que separam o cérebro em compartimentos (chamado herniação). A herniação pressiona o cérebro e pode ser fatal. O histórico clínico e um exame neurológico ajudam os médicos a determinar se a herniação é um risco. Por exemplo, o médico pode observar com um oftalmoscópio o nervo óptico, que está abaulado quando a pressão dentro do crânio aumenta. Outra precaução antes de uma punção lombar é a TC ou RM da cabeça para verificar se há alguma massa.

Como a punção lombar é feita

Na punção lombar, o indivíduo geralmente deita-se de lado em uma cama e dobra os joelhos até tocar o peito. Para insensibilizar a zona da punção, utiliza-se um anestésico local. Em seguida, é inserida uma agulha entre duas vértebras, na parte inferior da coluna vertebral, onde termina a medula espinhal.

Durante a punção lombar, o médico pode verificar a pressão dentro do crânio. A pressão pode ser maior do que o normal em pessoas com hipertensão intracraniana idiopática e algumas outras desordens do cérebro e das estruturas circundantes. A pressão é verificada fixando-se um manômetro à agulha utilizada para a punção lombar, verificando a pressão do líquido cefalorraquidiano nesse manômetro.

Uma punção lombar pode ser realizada por outras razões:

Para reduzir a pressão dentro do crânio (pressão intracraniana) em pessoas com hipertensão intracraniana idiopática

Para administrar um agente de contraste radiopaco antes da mielografia

Para administrar medicamentos quando se necessita que tenham atuação rápida ou que atuem em uma área específica do cérebro, medula espinhal ou meninges – por exemplo, para tratar infecções ou câncer afetando essas estruturas.

A punção lombar geralmente leva até 15 minutos.

Depois de uma punção lombar, uma em cada dez pessoas sofre de cefaleia ao se levantar (denominada cefaleia de baixa pressão). A cefaleia costuma desaparecer após alguns dias ou semanas. Contudo, se a cefaleia ainda estiver incômoda após alguns dias, os médicos podem injetar uma pequena quantidade de sangue da pessoa na área ao redor de onde a punção lombar foi realizada. Este procedimento, chamado de tampão sanguíneo, reduz a fuga de LCR e pode aliviar a cefaleia. Outros problemas são muito raros.