A angiografia é desconfortável para algumas pessoas. Em algumas pessoas, podem ocorrer reações alérgicas ao contraste. O local da injeção pode sangrar, tornar-se infectado ou ficar dolorido. Às vezes, o cateter lesiona um vaso sanguíneo.

As complicações graves, tais como choque, convulsões, lesão renal e parada repentina do coração (parada cardíaca), são muito raras. Algumas vezes durante a cateterização cardíaca, o coração pula batidas ou reduz as batidas brevemente.

O risco de complicações é maior em idosos, embora ainda seja baixo.

A dose de radiação utilizada na angiografia varia dependendo do procedimento, mas, normalmente, é muito maior que a utilizada nos exames de radiografia. Por exemplo, a dose de radiação na angiografia coronária é 350 a 750 vezes maior que a usada em uma radiografia do tórax com uma única incidência.

A angiografia nem sempre está prontamente disponível. Ela deve ser realizada por médicos altamente especializados.