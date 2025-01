Testes para doenças musculoesqueléticas

A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) fornecem muito mais detalhes do que os raios X simples e podem ser realizadas para determinar a extensão e a localização exata das lesões. Esses exames também podem ser utilizados para detectar fraturas indetectáveis nas radiografias.

Ressonância magnética (RM) Imagem

Exame de imagem por ressonância magnética (IRM) do joelho Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Jon A Jacobson.

A RM é especialmente valiosa para imagens dos músculos, ligamentos e tendões. A RM pode ser usada quando se suspeita que a causa da dor é um problema grave de tecido mole (por exemplo, a ruptura de um grande ligamento ou tendão ou lesões em estruturas importantes no interior da articulação do joelho).

A TC é útil se a ressonância magnética não estiver disponível ou não for recomendada. A TC expõe as pessoas a radiação ionizante (consulte Riscos da radiação nos exames clínicos de imagem). A TC é a melhor imagem do osso em comparação com outras estruturas. Contudo, a RM é melhor que a TC na captura de imagens de certas anormalidades ósseas, como fraturas pequenas no quadril e pelve. O exame de TC é realizado de forma muito mais rápida do que a RM. O exame de RM é mais caro do que a TC e, exceto quando são utilizados equipamentos com aberturas laterais, muitas pessoas sentem claustrofobia no interior do equipamento de RM.