A radiografia pode ser realizada depois que um meio de contraste radiopaco (às vezes, chamado incorretamente de corante) é administrado, normalmente por injeção intravenosa, por via oral ou injetado através de um tubo no reto. O meio de contraste radiopaco faz com que o tecido ou a estrutura sendo analisada pareça mais radiopaca (mais branca) do que os tecidos adjacentes; portanto, pode ser melhor visualizá-los em uma radiografia.

Na angiografia convencional, as radiografias são tiradas depois que um meio de contraste radiopaco é injetado nos vasos sanguíneos.

Antes de tirar radiografias do trato gastrointestinal, a pessoa possivelmente precisará ingerir bário ou gastrografina (que são meios de contraste radiopacos) em um líquido ou em um alimento. A radiografia mostra, então, o esôfago, o estômago e o intestino delgado, delineados pelo bário ou pela gastrografina. Alternativamente, o técnico pode injetar bário por um tubo inserido no ânus (enema de bário) e, em seguida, bombear, cuidadosamente, ar para a parte inferior do intestino (cólon) para expandi-lo. O bário facilita a detecção de úlceras, tumores, bloqueios, pólipos e diverticulite. Um enema de bário pode causar cólicas leves a moderadas e uma necessidade urgente de defecar.

No caso de exames de imagem do esôfago, estômago e trato intestinal superior, a endoscopia substituiu em grande parte as radiografias obtidas após utilização de bário ou gastrografina.