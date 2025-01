Problemas devidos à hospitalização

Revisado/Corrigido: out. 2023

O simples fato de estar em um hospital pode causar certos problemas, especialmente infecções (chamadas de infecções adquiridas no hospital). Outros problemas incluem

Algumas vezes um problema leva a outro. Quando hospitalizados, certos pacientes, os que estão confusos, deprimidos ou desnutridos ou que são idosos, geralmente se tornam menos capazes de se cuidar sozinhos. O paciente que não consegue se cuidar sozinho adequadamente tem mais probabilidade de precisar de internações mais longas no hospital e eventualmente ser enviado para uma casa de repouso depois da alta.

Se o paciente ou os familiares preveem problemas, deverão discutir medidas preventivas com os membros da equipe. Por exemplo, se a comunicação for um problema devido a uma diferença de idiomas ou audição comprometida, os familiares devem informar os membros da equipe do hospital. Os membros da equipe podem tomar medidas para ajudar, tais como tomar providências para serviços de intérpretes profissionais presenciais ou outros serviços de tradução remota (por exemplo, usando videoconferência ou tablets).