Desnutrição devido à hospitalização

Os membros da equipe do hospital podem se certificar que as dietas restritivas sejam alteradas assim que possível quando elas não forem mais necessárias e podem verificar quanto a pessoa come todos os dias. No momento da internação, o paciente ou os familiares podem avisar aos membros da equipe quais alimentos prefere ou não come. As dietas dos hospitais podem ser modificadas até certo grau. Os familiares podem trazer os alimentos favoritos do paciente, salvo se o consumo desses alimentos estiver restrito por motivos médicos. Ter familiares presentes nas refeições pode ajudar, pois as pessoas tendem a comer mais quando comem com outros. Os familiares ou a equipe devem se certificar de que o paciente que usa dentaduras as tenha e as use. O nutricionista do hospital pode administrar suplementos nutricionais líquidos às pessoas para ajudar a evitar a desnutrição.

Uma jarra de água fresca deverá ser colocada perto da cama, a menos que os líquidos tenham que ser limitados por causa de uma doença. Os membros da família e da equipe deverão estimular as pessoas a beber, oferecendo, regularmente a eles algo para beber.

Se o paciente não puder ingerir alimentos, um líquido contendo nutrientes poderá ser administrado por meio de um tubo inserido no estômago (nutrição enteral pelo nariz ou por um pequeno orifício na parede do abdômen) ou, com menos frequência, pela veia (nutrição parenteral). Esses tipos de alimentação podem ser necessários por um curto período, até que o paciente possa ingerir com segurança, alimentos pela boca.