Come ridurre le lussazioni posteriori della spalla

Lussazione posteriore della spalla

La riduzione deve essere tentata presto (p. es., entro 30 minuti) dopo la diagnosi di lussazione acuta posteriore chiusa della spalla. Tuttavia, poiché le lussazioni posteriori sono rare, difficili da ridurre e spesso complicate da lesioni della spalla associate (vedi Controindicazioni, sotto), si raccomanda di consultare un chirurgo ortopedico prima della riduzione.

Un deficit neurovascolare associato, che è raro con la lussazione posteriore della spalla, richiede una riduzione immediata.

Le lussazioni aperte richiedono un intervento chirurgico, ma le tecniche di riduzione chiusa e l'immobilizzazione devono essere eseguite come trattamento provvisorio se il chirurgo ortopedico non è disponibile ed è presente un deficit neurovascolare.

La diagnosi di una lussazione posteriore della spalla viene spesso effettuata in ritardo (a volte settimane o mesi dopo l'evento scatenante). I tentativi di riduzione chiusi e ritardati possono essere difficili e senza successo, ma sono generalmente raccomandati (se la lussazione è < 3 settimane di vita) e devono comprendere sedazione e analgesia procedurali generose.