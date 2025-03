Disfunzione epatica postoperatoria

L'epatite ischemica postoperatoria è causata da un'insufficiente perfusione epatica, e non da uno stato infiammatorio. Le cause sono un'ipotensione o un'ipossia perioperatorie transitorie. Caratteristicamente, i livelli di aspartato-aminotransferasi aumentano rapidamente (spesso > 1000 unità/L [16,7 microkat/L]), mentre la bilirubina è solo lievemente elevata. L'epatite ischemica solitamente raggiunge la sua acme entro pochi giorni dall'intervento e si risolve in alcuni giorni.

L'epatite alotano-indotta può essere dovuta all'uso di anestetici contenenti alotano o sostanze correlate. Di solito si sviluppa entro 2 settimane, è spesso preceduta da febbre e a volte è associata a un'irritazione e a eosinofilia.

Oggi, la vera epatite postoperatoria è rara. Era dovuta principalmente alla trasmissione del virus dell'epatite C con le trasfusioni di sangue.