Il medico deve prima determinare se il paziente può fornire un'anamnesi accurata (ossia, se il paziente è relativamente cognitivamente intatto) e può rispondere prontamente e coerentemente alle domande iniziali. In caso contrario, si deve cercare di ottenere informazioni mediante la famiglia, chi si occupa del paziente o altre fonti collaterali (p. es., assistenti sociali, polizia). Anche quando un paziente è comunicativo, i familiari stretti, gli amici o altre persone che sono ben informati sulla situazione medica e sociale del paziente possono fornire ulteriori informazioni clinicamente utili. Le precedenti valutazioni psichiatriche, trattamenti e il grado di aderenza ai trattamenti precedenti sono rivisti.

Il colloquio psichiatrico deve essere eseguito da un medico esperto. Devono essere utilizzate domande aperte e si deve assegnare tempo sufficiente per consentire ai pazienti di sentirsi a proprio agio e ottenere informazioni rilevanti. Questo permette ai pazienti di raccontare la loro storia con parole proprie e di descrivere le circostanze sociali associate e di rivelare reazioni emotive.

Il colloquio deve prima scoprire ciò che ha generato la necessità di ricorrere alla valutazione psichiatrica (p. es., pensieri indesiderati o sgradevoli, comportamento indesiderato), compreso quanto i sintomi di esordio influenzano il paziente o interferiscono con il funzionamento sociale, professionale e interpersonale del paziente. L'intervistatore deve quindi provare ad acquisire una prospettiva più ampia sui sintomi fisici del paziente, esaminando gli eventi significativi, attuali e passati, nella vita del paziente e le sue risposte a tali eventi (vedi tabella Valutazione psichiatrica iniziale).

Vanno riesaminate l'anamnesi psichiatrica, medica, sociale e di sviluppo. Si prende nota dei farmaci attuali, così come dei farmaci pregressi più rilevanti. È importante una rassegna dei sistemi per verificare altri sintomi non descritti nell'anamnesi psichiatrica. Concentrarsi solo sui sintomi di esordio escludendo la storia passata e altri sintomi può portare a una diagnosi primaria sbagliata (e quindi raccomandare un trattamento sbagliato) e alla mancata considerazione di altre comorbilità psichiatriche o mediche. Per esempio, non chiedere di episodi maniacali pregressi in un paziente con depressione all'esordio può portare a una diagnosi errata di disturbo depressivo maggiore invece che di disturbo bipolare. Inoltre, un'accurata anamnesi e una rassegna dei sintomi fisici possono identificare potenziali cause mediche generali di sintomi psichiatrici (p. es., ipertiroidismo come possibile causa di ansia).

Tabella Valutazione psichiatrica iniziale Tabella

Il profilo di personalità che emerge può suggerire tratti che sono adattivi (p. es., capacità di apertura all'esperienza, coscienziosità) o disadattivi (p. es., egocentrismo, dipendenza, scarsa tolleranza alla frustrazione) e può rivelare i meccanismi utilizzati dal paziente in tali adattamenti. Il colloquio può rivelare ossessioni (impulsi o pensieri ripetitivi indesiderati e stressanti), compulsioni (comportamenti eccessivi, ripetitivi, intenzionali che una persona si sente spinta a compiere), e deliri (persistenti falsi convincimenti che sono fermamente mantenuti nonostante le prove contrarie) e può determinare se l'angoscia si esprime attraverso sintomi fisici (p. es., cefalea, dolore addominale), sintomi psicologici (p. es., comportamento fobico, depressione) o comportamenti sociali (p. es., isolamento, ribellione). Al paziente va chiesto cosa pensa dei trattamenti psichiatrici, inclusi i farmaci e la psicoterapia, in modo che tali informazioni possano essere inserite nel piano terapeutico.

Il medico deve stabilire se una condizione medica generale o il suo trattamento stiano determinando o peggiorando una condizione psichiatrica(vedi Valutazione medica del paziente con disturbi psichiatrici). Oltre ad avere effetti diretti (p. es., sintomi, compresi quelli psichiatrici), molte condizioni mediche generali causano enormi stress e richiedono meccanismi di adattamento per resistere alle pressioni legate alla condizione. Molti pazienti con gravi condizioni mediche sperimentano un qualche tipo di disturbo dell'adattamento, e quelli con disturbi psichiatrici sottostanti possono sperimentare un peggioramento dei loro sintomi.

L'osservazione della maniera in cui il paziente si esprime e del comportamento del paziente durante un colloquio può fornire evidenza di disturbi psichiatrici o di disturbi medici generali. Il linguaggio corporeo può rivelare atteggiamenti e sentimenti negati dal paziente. Per esempio, il paziente si agita o cammina avanti e indietro nonostante neghi di essere in ansia? Il paziente sembra triste nonostante neghi sentimenti depressivi? Anche l'aspetto generale può fornire degli indizi. Per esempio, come è l'igiene del paziente? È presente un tremore o un abbassamento del viso?