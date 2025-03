Tiamina supplementare, con dose basata sulle manifestazioni cliniche

Indipendentemente dai sintomi è importante garantire che l'assunzione alimentare di tiamina sia adeguata.

Poiché il glucosio EV può peggiorare la carenza di tiamina, gli alcolisti e gli altri soggetti a rischio di carenza di tiamina devono assumere 100 mg di tiamina EV prima dell'infusione di soluzioni di glucosio EV.

Consigli ed errori da evitare

La dose di tiamina è

Per una polineuropatia lieve: da 10 a 20 mg per via orale 1 volta/die per 2 settimane

Per la neuropatia moderata o avanzata: 20-30 mg/die (in dose singola o divisa), continuata per diverse settimane dopo la scomparsa dei sintomi

Per l'edema e la stasi legati al beriberi cardiovascolare: 100 mg EV 1 volta/die per diversi giorni

Anche l'insufficienza cardiaca viene trattata.

Per la sindrome di Wernicke-Korsakoff, la tiamina viene somministrata per diversi giorni. Sebbene l'evidenza non abbia stabilito alcun singolo regime come superiore, uno comune è 500 mg EV infuso in 30 minuti 3 volte/die per 2 giorni consecutivi e 250 mg EV o IM 1 volta/die per altri 5 giorni in combinazione con altre vitamine del gruppo B. Le reazioni anafilattiche alla tiamina EV sono rare. I sintomi dell'oftalmoplegia si possono risolvere in un giorno; nei pazienti con psicosi di Korsakoff il miglioramento può richiedere da 1 a 3 mesi. La guarigione dei deficit neurologici è spesso incompleta nella sindrome di Wernicke-Korsakoff e in altre forme di carenza di tiamina.

Poiché la carenza di tiamina spesso si manifesta con altri deficit vitaminici del gruppo B, varie vitamine idrosolubili sono abitualmente somministrate per diverse settimane. I pazienti devono continuare a consumare una dieta nutriente, che fornisca da 1 a 2 volte l'apporto giornaliero raccomandato di vitamine. Qualsiasi assunzione di alcol deve cessare.