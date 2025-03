Prevenzione della trombosi venosa profonda

Per la chirurgia ortopedica dell'anca e di altre degli arti inferiori, sono raccomandati anticoagulanti orali diretti selezionati (p. es., rivaroxaban, apixaban), eparina a basso peso molecolare, fondaparinux, o warfarin a dose adattata. Per i pazienti sottoposti a sostituzione totale del ginocchio e alcuni altri pazienti ad alto rischio in cui non è possibile somministrare anticoagulanti a causa di un elevato rischio di sanguinamento, la compressione pneumatica intermittente è anche benefica. Nella chirurgia ortopedica, il trattamento preventivo può essere iniziato prima o dopo l'intervento e continuato per almeno 14 giorni. Fondaparinux 2,5 mg per via sottocutanea 1 volta/die sembra più efficace nel prevenire la trombosi venosa profonda rispetto all'eparina a basso peso molecolare nei pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica, ma può essere associato a un aumentato rischio di sanguinamento (5).

Per la neurochirurgia elettiva, le lesioni del midollo spinale, o traumi multipli, si raccomanda una bassa dose di eparina a basso peso molecolare, come prima opzione, o basse dosi di eparina non frazionata.

Nei pazienti sottoposti a intervento neurochirurgico si ricorre a provvedimenti fisici (compressione pneumatica intermittente, calze elastiche) per il timore dei sanguinamenti endocranici; tuttavia, le eparine a basso peso molecolare sembrano essere un'alternativa accettabile. Dati limitati sostengono l'associazione della compressione pneumatica intermittente, delle calze elastiche e delle eparine a basso peso molecolare nei pazienti con lesioni del midollo spinale o con politraumi.

Il trattamento preventivo è altresì indicato per i pazienti con una patologia internistica grave che richiede il riposo a letto (p. es., infarto del miocardio, ictus ischemico, insufficienza cardiaca). L'eparina non frazionata a basse dosi o l'eparina a basso peso molecolare sono efficaci nei pazienti che non ricevono già eparina EV o trombolitici; la compressione pneumatica intermittente, le calze elastiche o la loro combinazione possono essere utilizzate quando gli anticoagulanti sono controindicati. Per determinati pazienti ad alto rischio con cancro (p. es., cancro del pancreas avanzato) che sono sottoposti a chemioterapia, deve essere presa in considerazione la profilassi primaria con eparina a basso peso molecolare o l'uso di alcuni anticoagulanti orali diretti (l'apixaban o il rivaroxaban) (6, 7, 8, 9).