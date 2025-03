Cardiomiopatie da Lamina A/C (cardiolaminopatie)

Moderazione dell'attività fisica

Generalmente un cardiovertitore-defibrillatore impiantabile

A volte farmaci antiaritmici.

Terapia per l'insufficienza cardiaca (compreso il trapianto), se necessaria

Il trattamento si concentra sulla prevenzione della morte improvvisa e sulla prevenzione delle tachiaritmie ventricolari sintomatiche.

I pazienti devono evitare gli sforzi atletici perché tali attività possono accelerare la progressione della cardiomiopatia e favorire aritmie potenzialmente letali.

Il rischio a 5 anni di un primo episodio di aritmia pericolosa per la vita varia da circa il 4% al 50% a seconda del sesso, dalla mutazione LMNA non missenso, dal blocco atrioventricolare (primo grado o gradi superiori), dalle tachicardie ventricolari non sostenute, e dalla frazione di eiezione ventricolare sinistra. È disponibile un calcolatore del rischio online per i pazienti che non hanno ancora avuto un'aritmia pericolosa per la vita (1).

A causa dell'elevato rischio di morte improvvisa, un cardiovertitore-defibrillatore impiantabile è tipicamente impiantato più precocemente nel corso della malattia nei pazienti con cardiomiopatie da mutazione della Lamina A/C rispetto ad altri pazienti con cardiomiopatia dilatativa (vedi tabella Indicazioni all'impianto di un cardiovertitore-defibrillatore impiantabile). Le indicazioni stabilite per l'uso del cardiovertitore-defibrillatore impiantabile comprendono i pazienti con (2)

Cardiomiopatia dilatativa più frazione di eiezione ventricolare sinistra < 35%

Tachicardia ventricolare o fibrillazione ventricolare sostenute

Arresto cardiaco rianimato

Il posizionamento di un cardiovertitore-defibrillatore impiantabile può anche essere utile (raccomandazione di classe IIa) per i pazienti con cardiomiopatia laminare A/C che hanno quanto segue (2)

Sincope inspiegabile

Un'indicazione indipendente per un pacemaker permanente

≥ 2 altri fattori di rischio di morte improvvisa (frazione di eiezione ventricolare sinistra intermedia nel range dal 35 al 44%, sesso maschile, tachicardia ventricolare non sostenuta)

Un beta-bloccante deve essere utilizzato nella maggior parte dei pazienti, ma può aumentare la possibilità di blocco atrioventricolare.

La terapia antiaritmica con un farmaco di classe III, in particolare il sotalolo o l'amiodarone, può ridurre le tachiaritmie ventricolari sintomatiche, ma non è un sostituto per un cardiovertitore-defibrillatore impiantabile. Tuttavia, questi farmaci possono essere utili in caso di frequenti scariche appropriate di un cardiovertitore-defibrillatore nonostante un'adeguata terapia con beta-bloccanti.

Le misure standard per il trattamento della cardiomiopatia dilatativa vengono utilizzate come richiesto.