Farmaci per le aritmie

Gli antiaritmici di classe Ia sono

I bloccanti dei canali dal sodio (farmaci stabilizzanti di membrana), che bloccano i canali rapidi del sodio, rallentando la conduzione nei tessuti con canali rapidi (miociti atriali e ventricolari, sistema di His-Purkinje)

Nell'ECG questo effetto si evidenzia come un allargamento dell'onda P o del complesso QRS, un allungamento dell'intervallo PR, o una combinazione di entrambi.

I farmaci di classe I sono suddivisi in base alla cinetica degli effetti sul canale del Na:

I farmaci di classe Ib hanno cinetiche veloci.

I farmaci della classe Ic hanno una cinetica lenta.

i farmaci di classe Ia hanno cinetica intermedia.

La cinetica del blocco del canale del sodio determina la frequenza cardiaca alla quale si manifesta l'effetto elettrofisiologico del farmaco. Poiché i farmaci di classe Ib hanno una cinetica rapida, sono in grado di esprimere i loro effetti elettrofisiologici solo a frequenze cardiache elevate. Così, in un ECG ottenuto con ritmo e frequenza normali spesso non vi è evidenza di rallentamento della conduzione nei tessuti con canali rapidi. I farmaci di classe Ib non sono antiaritmici molto potenti e hanno scarsi effetti sul tessuto atriale.

I farmaci della classe Ic hanno una cinetica lenta, quindi esprimono i loro effetti elettrofisiologici a tutte le frequenze cardiache. Così, un ECG ottenuto con ritmo e frequenza normali di solito mostra un rallentamento della conduzione dei tessuti con canali rapidi. I farmaci di classe Ic sono antiaritmici più potenti.

I farmaci della classe Ia possiedono una cinetica intermedia, quindi il loro effetto di rallentamento della conduzione nei tessuti con canali rapidi può non essere evidente in un ECG ottenuto con ritmo e frequenza normali. I farmaci di classe Ia inoltre bloccano i canali del potassio, ripolarizzanti, e così facendo prolungano il periodo refrattario dei tessuti con canali rapidi. All'ECG questo effetto è evidente come un prolungamento dell'intervallo QT, anche per frequenze normali. I farmaci di classe Ib e Ic invece non bloccano direttamente i canali del potassio.

Le indicazioni principali per tutti i farmaci di classe I sono le tachiaritmie ventricolari (tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare) e per i farmaci di classe Ia e Ic, le tachiaritmie sopraventricolari (fibrillazione atriale, flutter atriale, tachicardie sopraventricolari).

Gli effetti avversi dei farmaci di classe I comprendono la proaritmia, un'aritmia indotta dal farmaco a volte peggiore dell'aritmia che viene trattata, che è il più frequente effetto avverso preoccupante. Tutti i farmaci di classe I possono peggiorare le tachicardie ventricolari. I farmaci di classe I hanno anche effetto deprimente sulla contrattilità ventricolare. Poiché è più probabile che questi effetti avversi si verifichino in pazienti con un disturbo cardiaco strutturale, i farmaci di classe I sono quindi solitamente utilizzati in pazienti senza cardiopatie strutturali o in pazienti con cardiopatie strutturali nei quali non esistono alternative terapeutiche. Ci sono altri effetti avversi dei farmaci di classe I che sono specifici per la sottoclasse di farmaco o per i farmaci personali.

Antiaritmici di classe Ia i farmaci di classe Ia hanno cinetiche che sono intermedie tra le cinetiche veloci della classe Ib e la cinetica lenta della classe Ic. Il loro effetto di rallentamento della conduzione nei tessuti con canali rapidi può essere o non essere evidente in un ECG ottenuto con ritmo e frequenza normali. I farmaci di classe Ia bloccano i canali del potassio, ripolarizzanti, e così facendo prolungano il periodo refrattario dei tessuti con canali rapidi. All'ECG questo effetto è evidente come un prolungamento dell'intervallo QT, anche per frequenze normali. Le indicazioni primarie per i farmaci di classe Ia sono Tachiaritmie sopraventricolari (fibrillazione atriale, flutter atriale, tachicardia atriale)

Tachiaritmie ventricolari (tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare) I farmaci di classe Ia sono utilizzati anche per la soppressione delle extrasistole atriali o ventricolari. I farmaci di classe Ia possono causare tachicardia ventricolare tipo torsione di punta. I farmaci di classe Ia possono organizzare e rallentare le tachiaritmie atriali in maniera tale da consentire una conduzione atrioventricolare 1:1 con marcato aumento della frequenza di risposta ventricolare.

Antiaritmici di classe Ib I farmaci di classe Ib hanno una cinetica rapida; sono in grado di esprimere i loro effetti elettrofisiologici solo a frequenze cardiache elevate. Così, in un ECG ottenuto con ritmo e frequenza normali spesso non vi è evidenza di rallentamento della conduzione nei tessuti con canali rapidi. I farmaci di classe Ib non sono antiaritmici molto potenti e hanno scarsi effetti sul tessuto atriale. I farmaci di classe Ib non bloccano direttamente i canali del potassio. I farmaci di classe Ib sono utilizzati per la soppressione delle tachiaritmie ventricolari (tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare) e le extrasistole ventricolari.