Problemi di sterilità legati al muco cervicale

Un muco cervicale anomalo può impedire allo sperma di entrare nell’utero, ma questo problema è raramente una delle cause principali di sterilità.

I problemi del muco cervicale di solito non sono una causa importante di infertilità, ma possono essere un fattore nelle donne che hanno un’infezione cervicale o tessuto cicatriziale nella cervice (stenosi cervicale).

Il medico esegue un esame pelvico per verificare la presenza di infezioni e di un canale cervicale ristretto o chiuso a causa di tessuto cicatriziale.

Le infezioni e il tessuto cicatriziale, se presenti, vengono trattati.

Il muco cervicale è secreto dalle ghiandole che si trovano nella cervice (la parte inferiore dell’utero che si apre nella vagina). Normalmente, questo muco è denso e impenetrabile agli spermatozoi fino a poco prima del rilascio dell’ovulo (ovulazione). Appena prima dell’ovulazione, infatti, il muco diviene chiaro ed elastico (poiché aumentano i livelli dell’ormone estrogeno). Di conseguenza, gli spermatozoi passano attraverso il muco dall’interno dell’utero alle tube di Falloppio, ove può aver luogo la fecondazione.

Alcune donne utilizzano metodi di sensibilizzazione alla fertilità per prevenire la gravidanza o per cercare di iniziare una gravidanza. Questi metodi includono il controllo quotidiano del muco cervicale per individuare il momento in cui si verifica l’ovulazione.

Possibili conseguenze delle anomalie del muco:

Non cambia come avviene normalmente al momento dell’ovulazione, rendendo improbabile la gravidanza

I batteri presenti nella vagina, solitamente quelli che causano infezioni cervicali (cervicite), possono entrare nell’utero, provocando a volte la distruzione dello sperma

Contiene anticorpi che uccidono lo sperma prima che raggiunga l’ovulo (un problema raro)

Tuttavia, i problemi del muco cervicale raramente compromettono significativamente la fertilità, tranne nelle donne che hanno un’infezione cervicale cronica o un canale cervicale che si è ristretto o chiuso (stenosi cervicale) a causa di tessuto cicatriziale. (Il canale cervicale è il canale attraverso il quale entrano gli spermatozoi ed esce il sangue mestruale.) Il tessuto cicatriziale è solitamente causato da un intervento chirurgico, come quello eseguito per trattare un’anomalia precancerosa della cervice (displasia cervicale).

Diagnosi dei problemi relativi al muco cervicale Valutazione medica I medici eseguono un esame pelvico per verificare se il canale cervicale sia ristretto o chiuso e per individuare eventuali infezioni. Se la donna presenta una secrezione vaginale anomala (che può indicare un’infezione) o è a rischio di infezione cervicale, viene prelevato un campione della secrezione dalla cervice con un tampone e analizzato per la presenza di gonorrea e clamidia.