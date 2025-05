Nella maggior parte dei casi, i bambini non mangiano durante i pasti perché:

La crescita sta rallentando naturalmente

Mangiano spuntini e cibo spazzatura invece che i pasti

I neonati crescono molto rapidamente, pertanto devono mangiare molto. Tuttavia, la crescita rallenta a circa 1 anno di età. Intorno a tale periodo, i bambini mangiano di meno perché hanno un fabbisogno inferiore. I genitori che non ne sono consapevoli possono spingere il bambino a mangiare e preoccuparsi troppo di ciò che mangia. Di solito, il bambino sta bene.

Gli spuntini sono necessari ma possono causare problemi. I bambini in genere hanno bisogno di mangiare qualcosa tra un pasto e l’altro. Tuttavia, troppi spuntini tolgono l’appetito e il bambino non mangia durante i pasti. È facile mangiare troppi spuntini golosi, in particolare dolciumi come caramelle, biscotti e bibite. Anche i succhi di frutta contengono una grande quantità di zucchero.

Solo raramente non mangiare per un certo periodo è segno di un problema medico. Se si tratta di un problema medico, il bambino: