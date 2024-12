Il soggetto può essere talmente preoccupato dall’idea di essere malato o di potersi ammalare da soffrirne molto e non riuscire più a funzionare. Ciò porta al deterioramento dei rapporti personali e delle prestazioni lavorative.

I soggetti con disturbo d’ansia di malattia possono presentare o meno sintomi fisici. Quando presenti, i sintomi sono lievi e la preoccupazione del soggetto è indirizzata maggiormente a ciò che i sintomi potrebbero indicare (ovvero, una patologia grave) piuttosto che ai sintomi stessi. Il timore della malattia è la preoccupazione principale. (Se è presente anche una significativa sintomatologia fisica, può trattarsi del disturbo somatoforme.) Se i soggetti con disturbo d’ansia da malattia presentano una patologia fisica, l’ansia è sproporzionata alla gravità della patologia.

Tende ad autoesaminarsi ripetutamente. Ad esempio, può controllare ripetutamente le pulsazioni per verificare la regolarità del battito cardiaco. In caso di nuove sensazioni corporee, si spaventa facilmente.

Alcune persone con disturbo d’ansia da malattia cercano con grande frequenza assistenza medica. Altri sono troppo ansiosi per farlo.

La malattia ha un ruolo centrale nella vita del soggetto e monopolizza le sue conversazioni con altre persone. Il soggetto con disturbo d’ansia da malattia ricerca approfonditamente il disturbo che ritiene di avere. Si allarma facilmente per la malattia, anche di un’altra persona.

Il soggetto con disturbo d’ansia da malattia chiede ripetutamente di essere rassicurato da familiari, amici e medici. Quando il medico cerca di rassicurarlo (ad esempio dicendogli che i risultati degli esami e delle analisi sono nella norma), spesso crede che il medico non prenda sul serio i suoi sintomi e diventa ancora più ansioso. Spesso, la preoccupazione costante diventa frustrante per gli altri e compromette i rapporti sociali.

Il soggetto che soffre di tale disturbo cerca quindi di evitare situazioni che causano altro stress (come una visita a familiari malati). Può inoltre evitare attività che teme possano metterlo in pericolo (come l’esercizio fisico).

Il disturbo d’ansia da malattia tende ad essere cronico. I sintomi possono ridursi e in seguito recidivare. Alcuni soggetti riescono a guarire.