Il timpano è una sottile membrana (simile alla pelle) all’interno dell’orecchio. È teso come un tamburo e vibra quando viene colpito dal suono. Le vibrazioni entrano nell’orecchio medio e interno e sono trasformate in segnali nervosi. I segnali nervosi passano al cervello, in modo da poter percepire il suono. Il timpano trattiene, inoltre, acqua e sporcizia in modo da proteggere le minuscole ossa all’interno dell’orecchio.

Cos’è una perforazione del timpano? Interno dell’orecchio Perforazione del timpano Immagine Immagine fornita dal Dott. Piet van Hasselt. Una perforazione del timpano è un foro nel timpano. È detta anche rottura del timpano. Le infezioni dell’orecchio sono la causa più comune di perforazione del timpano

I sintomi includono dolore auricolare improvviso e, talvolta, sanguinamento dall’orecchio, perdita dell’udito o rumore nell’orecchio

Il medico può osservare una perforazione del timpano esaminando il condotto uditivo con una luce palmare

Di solito, il timpano guarisce spontaneamente

Cause della perforazione del timpano Le cause di una perforazione del timpano includono: Un’infezione dell’orecchio

Un improvviso cambiamento della pressione (ad esempio, a causa di un’esplosione, uno schiaffo sull’orecchio, un’immersione subacquea o un volo in aereo)

Sfregare qualcosa nell’orecchio (come un cotton fioc o una matita) A volte, le persone cercano di rimuovere il cerume con un cotton fioc o altri oggetti, come una forcina o una matita. Non farlo, perché questo spingerà il cerume più in profondità nell’orecchio e potrebbe lesionare il timpano.

Quali sono i sintomi di una perforazione del timpano? I sintomi dipendono da cosa ha causato la perforazione. Un’infezione dell’orecchio che causa perforazione, in realtà, allevia il dolore dell’infezione dell’orecchio. Un’infezione dell’orecchio è dolorosa, perché il liquido o il pus si accumula dietro il timpano. Quando il timpano si perfora, il liquido fuoriesce, riducendo il dolore. Se la perforazione è stata causata da variazioni della pressione o dall’atto di sfregamento di qualcosa nell’orecchio, si avrà: Dolore forte e improvviso

Talvolta, un leggero sanguinamento Quali sono le complicanze di una perforazione del timpano? Dopo una perforazione del timpano, è possibile non presentare sintomi o complicanze. Tuttavia, alcune persone possono presentare: Perdita dell’udito

Rumore nell’orecchio (tinnito)

Sensazione che tutto giri intorno o si muova (vertigini) Se acqua o sporcizia attraversano la perforazione, è possibile contrarre un’infezione all’orecchio.

Come si determina la presenza di una perforazione del timpano? I medici possono osservare una perforazione del timpano esaminando il condotto uditivo con una luce palmare. Talvolta, i medici eseguono un esame dell’udito per stabilire se la perforazione abbia compromesso l’udito.