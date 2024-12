Di solito, i medici trattano la VPPB eseguendo la manovra di Epley. Tale manovra consiste nel muovere la testa e il corpo in un determinato modo. La manovra sposta le particelle libere in un’altra parte dell’orecchio, in modo che non procurino problemi.

Manovra di Epley: un trattamento semplice per una causa comune di vertigini

Per effettuare la manovra di Epley, procedere come descritto di seguito e tenere ciascuna posizione per circa 30 secondi.

Sedersi su un tavolo o sul letto e ruotare la testa per metà verso destra

Distendersi sulla schiena con la testa ancora girata verso destra e lasciare che la testa penzoli fuori dal tavolo o dal letto

Ruotare la testa a sinistra

Quindi, ruotare completamente a sinistra la testa e il corpo, in modo che il naso punti verso il pavimento

Mettersi lentamente a sedere, ma restare con la testa completamente girata a sinistra

Una volta seduti, ruotare la testa fino a tenerla rivolta in avanti

Di solito, i sintomi della VPPB scompaiono nell’arco di pochi mesi.

Talvolta, i medici prescrivono dei farmaci per alleviare i capogiri e la sensazione di nausea, ma questi sono d’aiuto solo per un breve periodo.