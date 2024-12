In che modo i medici possono stabilire se ho la dermatite da contatto?

Di solito, il medico rileva la dermatite da contatto esaminando l’eruzione cutanea. Tuttavia, può essere difficile indicare con esattezza quale sostanza abbia causato la reazione.

Se non si conosce la causa dell’eruzione cutanea, il medico può effettuare degli esami per scoprirla. Questi possono includere i patch test. Nei patch test, il medico applica piccole quantità di diverse sostanze sulla pelle per stabilire se causino la dermatite da contatto.