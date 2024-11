Eruzioni da farmaci

Esame del medico di tutti i farmaci con obbligo di prescrizione e da banco assunti attualmente dal paziente

Interruzione dei farmaci che è più probabile abbiano causato la reazione, per vedere se l’eruzione scompare

Talvolta, biopsia cutanea

Capire quale sia il farmaco responsabile può essere difficoltoso, perché un’eruzione cutanea può derivare dall’assunzione di una piccolissima quantità di un farmaco, manifestarsi molto tempo dopo la prima assunzione e persistere per settimane o mesi dopo l’interruzione del farmaco. Qualsiasi farmaco assunto da un soggetto è indiziato, compresi quelli da banco, come colliri, gocce per il naso, supposte e prodotti erboristici. Il medico esamina pertanto tutti i farmaci, su prescrizione e da banco, attualmente assunti dal soggetto. Il medico cerca di determinare se l’eruzione cutanea è insorta poco dopo l’inizio dell’assunzione di un farmaco. Il farmaco che ha presumibilmente causato l’eruzione verrà probabilmente interrotto, per verificare se l’eruzione scompare.

A volte l’unico modo per individuare quale farmaco abbia provocato un’eruzione cutanea è quello di interrompere l’assunzione di tutti i farmaci tranne quelli salvavita. Ove possibile, si sostituiscono i farmaci con altri chimicamente non correlati. Se non esistono farmaci alternativi, la persona inizia ad assumere nuovamente un farmaco alla volta per stabilire quale determina la reazione. Tuttavia, questo metodo può essere rischioso se il paziente ha presentato una grave reazione allergica al farmaco.

Talvolta, i medici applicano sulla cute sostanze che provocano la reazione, chiamate allergeni; procedura (definita patch test) che può essere utile per diagnosticare alcune eruzioni cutanee. A volte, viene prelevato un campione di cute per l’esame al microscopio (detta biopsia cutanea), soprattutto se i medici sospettano che un soggetto manifesti una delle reazioni al farmaco più gravi o insolite.