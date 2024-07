CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Alcuni individui sudano troppo poco (una condizione chiamata ipoidrosi).

(Vedere anche Introduzione ai disturbi della sudorazione.)

Se la persona non è in grado di tollerare il calore o presenta sudorazione ridotta su una vasta area del corpo, potrebbe surriscaldarsi. La sudorazione ridotta è limitata tuttavia a una specifica zona del corpo.

Può essere causata da una lesione della pelle (come un trauma, radiazioni, infezioni [come la lebbra] o infiammazione) o da un disturbo reumatico sistemico (autoimmune) (come la sclerosi sistemica, il lupus eritematoso sistemico o la sindrome di Sjögren) che causa l’atrofizzazione delle ghiandole sudoripare.

La ridotta sudorazione può essere causata anche da farmaci, specialmente quelli che hanno effetti anticolinergici (vedere la barra laterale Anticolinergico: cosa significa?). Anche i danni ai nervi causati dal diabete (neuropatia diabetica) possono ridurre la sudorazione, come pure varie patologie genetiche.

Alcune malattie genetiche possono dar luogo a una riduzione della sudorazione. Un raro tipo di malattia genetica determina l’impossibilità di produrre sudore, una patologia chiamata anidrosi.

A volte, chi soffre di gravi colpi di calore smette di sudare.

Diagnosi dell’ipoidrosi Valutazione medica Il dottore formula la diagnosi di sudorazione ridotta osservando il soggetto.