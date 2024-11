La sudamina è un’eruzione cutanea pruriginosa, causata dal sudore intrappolato.

(Vedere anche Introduzione ai disturbi della sudorazione.)

Si sviluppa in caso di ostruzione dei piccoli dotti che portano il sudore sulla superficie cutanea. Il sudore intrappolato determina infiammazione e conseguente irritazione (pizzicore), prurito e un’eruzione cutanea costituita da piccoli rigonfiamenti o minuscole vesciche. Occasionalmente, i rigonfiamenti possono provocare dolore.

La sudamina è particolarmente comune nei climi caldi e umidi e nelle persone che sudano molto, ma può svilupparsi anche nei climi freddi in caso di abbigliamento eccessivo o nei pazienti ricoverati in ospedale. Tende a comparire nelle zone di sfregamento cutaneo, come il solco sottomammario, la superficie interna delle cosce e le ascelle. Può insorgere anche quando la pelle è coperta da indumenti o è appoggiata ad una superficie per lunghi periodi di tempo, come nei pazienti ricoverati che rimangono distesi nel letto d’ospedale.

Quale è la causa della sudamina?

Miliaria rubra Nascondi dettagli Questa immagine mostra l’eruzione cutanea con piccoli rigonfiamenti tipica della miliaria rubra. Immagine per gentile concessione del Dott. David M. Pariser.

Diagnosi della sudamina Valutazione medica I medici diagnosticano la sudamina esaminando l’aspetto dell’eruzione cutanea e informandosi riguardo all’eventualità che il paziente sia stato in un ambiente caldo, vestito troppo pesantemente o in riposo a letto in ospedale.