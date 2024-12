Nell’innesto di bypass di arteria coronaria (coronary artery bypass grafting, CABG) si preleva un’arteria o una vena da un’altra sede del corpo per connettere l’aorta (la maggiore arteria che preleva il sangue dal cuore per portarlo nel resto del corpo) con un’arteria coronaria oltre il punto di ostruzione. In tal modo si ripristina il flusso sanguigno “saltando” (bypassando) l’area ristretta o ostruita.