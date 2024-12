Nella stagione dei temporali, ascoltare le previsioni del tempo è di particolare importanza per gli organizzatori di eventi all’aperto e può essere utile per decidere se cancellare le attività esterne e per pianificare eventuali emergenze.

Venti forti, pioggia e nubi possono indicare un’imminente tempesta. Nel momento di udire il tuono, gli osservatori sono già in pericolo e devono trovare un riparo sicuro, come un edificio abitabile o un veicolo completamente in metallo (come un’auto, un furgone o un autocarro) con i finestrini chiusi. Rifugiarsi in piccole strutture aperte, come un gazebo, non è sicuro. Non è sicuro riprendere l’attività esterna prima di 30 minuti dall’aver udito l’ultimo tuono o visto l’ultimo fulmine.

Per evitare le lesioni da fulmini in ambienti interni, si deve evitare qualsiasi contatto con l’impianto idraulico o elettrico e l’uso di qualsiasi dispositivo collegato all’impianto elettrico, compresi il telefono fisso, il computer, la console per videogiochi o le cuffie collegate via cavo a un impianto audio. Allontanarsi da finestre e porte aumenta la sicurezza, così come spegnere e staccare la spina degli apparecchi elettrici prima del temporale. L’uso di telefoni cellulari, tablet, laptop e lettori di musica è sicuro quando questi dispositivi sono alimentati dalla batteria, perché non attirano i fulmini.