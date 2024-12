Anziani che vivono da soli

Studi hanno indicato che gli anziani che non hanno interazioni sociali (sono socialmente isolati) tendono ad avere più problemi di salute rispetto a quelli che non sono socialmente isolati. Quelli che vivono da soli potrebbero dover compiere uno sforzo per evitare l’isolamento sociale.

Molti anziani trovano che il volontariato sia un buon modo per impiegare le competenze e le esperienze di vita per contribuire alla società. Centinaia di organizzazioni negli Stati Uniti accolgono con favore le competenze degli anziani. Un esempio è Senior Corps, un programma della “Corporation for National and Community Service”. I programmi Senior Corps comprendono il programma “Foster Grandparent”, il programma “Senior Companion” e il programma “Retired and Senior Volunteer Program” (RSVP).

Alcuni anziani trovano che prendere lezioni sia anche un buon modo per mantenere la mente attiva e per relazionarsi con gli altri nella propria comunità. Varie comunità, nonché vari distretti scolastici e università offrono corsi di formazione continua per tutti, di cui alcuni appositamente progettati per gli anziani.

Hobby e gruppi sociali possono inoltre aiutare gli anziani a mantenere le relazioni sociali e la forma fisica. Alcuni anziani riscoprono un hobby messo da parte quando il tempo libero era più occupato dalle preoccupazioni del lavoro e della famiglia. Altri potrebbero voler esplorare nuovi interessi.