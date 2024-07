La prevenzione della febbre gialla prevede:

Evitare le punture di zanzara

Vaccinazione

Isolamento

Per prevenire la malattia, è necessario evitare le punture di zanzara. Le persone che vivono o si recano in viaggio in zone dove la febbre gialla è diffusa possono:

Applicare sulla pelle un repellente per insetti che contenga dietiltoluamide (DEET).

Utilizzare delle zanzariere.

Indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Alloggiare in luoghi che dispongono di impianti di condizionamento dell’aria o di zanzariere alle porte e alle finestre per impedire l’ingresso delle zanzare.

Trattare gli indumenti e l’equipaggiamento con un insetticida a base di permetrina (non applicarlo direttamente sulla pelle).

Per i bambini sono consigliate le seguenti precauzioni:

Non utilizzare un repellente per insetti per neonati di età inferiore ai 2 mesi.

Non utilizzare prodotti contenenti olio di eucalipto citrato (para-mentano-diolo, o mentoglicolo) per bambini di età inferiore a 3 anni.

Per i bambini più grandi, gli adulti devono spruzzare il repellente sulle proprie mani e in seguito applicarlo sulla pelle dei bambini.

Vestire i bambini con abiti che coprano le braccia e le gambe o coprire la culla, il passeggino o il marsupio con zanzariere.

Non applicare un repellente per insetti sulle mani, gli occhi, la bocca o una ferita, né sulla cute irritata, dei bambini.

È disponibile un vaccino per la prevenzione della febbre gialla, efficace al 95%. Una singola dose di vaccino può fornire l’immunità contro la febbre gialla per tutta la vita. Il vaccino deve essere somministrato almeno 10 giorni prima di recarsi in un Paese in cui la febbre gialla è endemica. Negli Stati Uniti, il vaccino viene somministrato solo presso le cliniche per la vaccinazione contro la febbre gialla autorizzate dal servizio sanitario pubblico statunitense. Comunque, i centri di questo tipo sono numerosi (vedere CDC: Yellow Fever Vaccination Clinics [Ambulatori per la vaccinazione contro la febbre gialla]).

Molti Paesi richiedono la vaccinazione soltanto ai viaggiatori di ritorno da aree dove si verificano casi di febbre gialla. Se ci si reca in viaggio in aree dove la febbre gialla è diffusa, ci si dovrebbe vaccinare.

La morte delle scimmie a causa della febbre gialla spesso indica che sono in corso epidemie nella giungla, con il rischio di trasmissione all’uomo. I soggetti non vaccinati in queste regioni devono evacuare la zona fino a quando non vengono immunizzati. Per controllare un’epidemia di febbre gialla con la vaccinazione si procede all’immediata vaccinazione di massa della popolazione.

Il vaccino non viene somministrato a:

Donne in gravidanza

Lattanti sotto i 6 mesi di età

Soggetti con sistema immunitario compromesso (come i malati di AIDS)

In caso di infezione, presunta o accertata, i soggetti vengono isolati in stanze protette da zanzariere e irrorate con insetticidi per prevenire l’ulteriore diffusione del virus tramite le zanzare.